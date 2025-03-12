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影／男大生停車半天…警察看不下去來幫忙 他一緊張自爆有喝酒

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

21歲鄭姓男大生原本在家飲酒，接獲吳姓女友人邀約，乘坐對方車輛要到台北市東區夜唱，停車時女友人來回多次聽不進停車格，男大生拿出風度，自告奮勇換座替女生停車，結果也停不進去，反而引來警方打算協助，誰知警方關切時，男大生就自爆「我有喝酒」。

9日凌晨4時許，北市敦化南路派出所員警行經仁愛路4段，發現一輛轎車要停車，但可能停車格太小，前後多次移車，就是無法停好，由於是在巷弄，警方經過時下車關切打算協助，男大生看到警方現身，一時緊張，就坦承先前有喝酒，警方立即要求男大生接受酒測。

男大生酒測值每公升0.43毫克，當場被逮，依公共危險罪現行犯送辦，女友人則在旁不知怎麼辦才好。男大生說，他雖然有喝酒，但以為只是幫忙停車，沒有在路上開車就沒關係，但警方強調只要車子發動、輪胎有動，就是酒駕。

男大生參加夜唱，換座幫女友人停車，誰知自己也停不好，引來警方要協助，男大生一見警方出現，自爆「我有喝酒」，被送辦公共危險罪。記者廖炳棋/翻攝
男大生參加夜唱，換座幫女友人停車，誰知自己也停不好，引來警方要協助，男大生一見警方出現，自爆「我有喝酒」，被送辦公共危險罪。記者廖炳棋/翻攝
男大生參加夜唱，換座幫女友人停車，誰知自己也停不好，引來警方要協助，男大生一見警方出現，自爆「我有喝酒」，被送辦公共危險罪。記者廖炳棋/翻攝
男大生參加夜唱，換座幫女友人停車，誰知自己也停不好，引來警方要協助，男大生一見警方出現，自爆「我有喝酒」，被送辦公共危險罪。記者廖炳棋/翻攝

停車格 北市 女友

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