影／男大生停車半天…警察看不下去來幫忙 他一緊張自爆有喝酒

21歲鄭姓男大生原本在家飲酒，接獲吳姓女友人邀約，乘坐對方車輛要到台北市東區夜唱，停車時女友人來回多次聽不進停車格，男大生拿出風度，自告奮勇換座替女生停車，結果也停不進去，反而引來警方打算協助，誰知警方關切時，男大生就自爆「我有喝酒」。

9日凌晨4時許，北市敦化南路派出所員警行經仁愛路4段，發現一輛轎車要停車，但可能停車格太小，前後多次移車，就是無法停好，由於是在巷弄，警方經過時下車關切打算協助，男大生看到警方現身，一時緊張，就坦承先前有喝酒，警方立即要求男大生接受酒測。