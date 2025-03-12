UNIQLO外套合身直接穿走 店員攔下竊賊女友因「這句話」放人卻被騙

黃姓男子日前跟女友一起在台北車站逛街，在逛UNIQLO台北車站館前店時，挑選一件黑色外套試穿，見合身後撕下標籤後偷走逃逸，店員見狀報警，警方釐清他身分是通緝犯，得知被保大員警逮獲，警詢後依竊盜罪函送法辦。

中正一警方獲報，UNIQLO台北車站館前店有人試穿外套未結帳逃逸，財損990元，店員稱，當時攔下偷衣賊身旁的一名女性友人，孰料女子表示「我跟他分手了，我不知道他做了什麼，不關我的事」，店員見她無辜表情，放手讓她離去。

警方調閱監視器畫面，認為2人根本是情侶且預謀犯案，蔡男進去UNIQLO一樓，試穿後快速把標籤撕掉並扔進衣服堆裡，得手後快速離去，而女友則在一旁把風。