國小音樂老師抽打五年級男童下體 判4年半想再審平反

圖為最高法院。記者王聖藜／攝影

劉姓國小音樂老師對國小五年級男生施暴、抽打對方生殖器，最高法院依妨害幼童發育罪判劉有期徒刑4年6月確定；劉入獄服刑聲請再審想平反罪刑，台灣高等法院合議庭分案，近日評議是否准許。

劉2018年擔任某國小的音樂、聽覺藝術課老師，他被控在音樂教室凌虐五年級的男學童，被害人向母親透露遭老師不當責罰，劉得知後下手更重，造成男童不敢將實情完整告知家長。

2019年4月，男童開始出現頭暈、腹痛、持續腹瀉等症狀，由家長帶往醫院就診；升上六年級後，男童的症狀更趨嚴重，除了會在課堂上或家中反覆暈厥，發作過程，還重現遭虐打時的肢體反應並且尖叫求饒。

被害男童後來被醫院診斷出為受凌虐罹患的創傷後壓力症，檢方偵辦劉姓國小音樂老師，將劉提起公訴。

一審、二審法院審理都認為，劉犯後毫無悔悟之心，態度惡劣，依刑法妨害幼童發育罪判他有期徒刑4年6月，劉提上訴，再由最高法院駁回。