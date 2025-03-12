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醫大生遭無照酒駕者撞死 台南市警方連續5天酒駕大執法

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

在台中實習的陳姓醫大生本月8日騎機車行經台中市西屯區時，遭酒駕闖紅燈的吳姓洗車工撞死，台中市警局從前天開始，展開連續3天的酒駕大執法勤務；台南市警局為杜絕酒駕，也將於今天開始，連續5天實施取締酒後駕車大執法。

23歲吳姓男子無照又酒駕闖紅燈撞死外送完要返回住處的高雄醫學大學陳姓四年級學生，陳生父親控訴酒駕事故層出不窮，並痛斥吳男肇事逃逸，「簡直殺人凶手」。事件引發社會關注，台中市長盧秀燕表示，感到遺憾和痛心，望司法系統重判嚴懲。

台南市交通警察大隊統計去年酒後駕車交通事故共1041件，其中造成傷亡交通事故就有707件，造成2人死亡、906人受傷，可見酒後駕車上路對用路人造成傷亡具有高度風險。

為防杜酒駕上路，降低酒駕肇事發生，台南市警局將於今天日起，至本月16日連續5天實施取締酒後駕車大執法，透過分析轄區熱時、熱點及強力取締執法作為，全面遏止民眾酒後駕車，並透過多元酒駕防制宣導，以維護本市居民交通安全。

交通警察大隊長洪國哲表示，除大執法之外，仍持續貫徹市府「酒駕零容忍」目標，落實酒駕肇事溯源，調查店家有無勸導勿酒後駕車、提供代客叫車、代駕服務等，期能透過源頭預防、強力執法、輔導改正等各面向，全力防制酒駕交通事故。

洪國哲指出，警方也結合市府局處實施第三方警政，如配合衛生局推動酒癮戒治工作，協助市府交通局辦理酒駕累犯相片公布，自2022年修法開始迄今已公布932名酒駕累犯，並於今年1月起實施名單張貼區里公佈欄，強化社會制約嚇阻高度酒駕累犯者再犯。

交大也走入校園，透過實際新聞案例，傳達正確用路觀念；綜合組長黃東偉日前前往長榮大學向學子宣講酒駕、毒駕不僅危害自身生命，也可能讓無辜的家庭陷入痛苦，千萬不要貪圖一時快感或是在同儕團體的影響下而嘗試毒品，不能抱著僥倖心理駕車上路

洪國哲表示，吸毒開車上路像不定時的人肉炸彈，影響交通安全甚鉅，毒品會嚴重影響人體中樞神經系統，駕駛者可能出現幻覺幻聽、注意力下降、肌肉抽搐及肢體協調變弱等，導致無法正確操控車輛，影響駕車安全，提高發生事故風險；交大將同步加強取締，酒駕毒駕零容忍。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台南市警局為杜絕酒駕，將於今天開始，連續5天實施取締酒後駕車大執法。記者袁志豪／翻攝
台南市警局為杜絕酒駕，將於今天開始，連續5天實施取締酒後駕車大執法。記者袁志豪／翻攝
台南市警局為杜絕酒駕，將於今天開始，連續5天實施取締酒後駕車大執法。記者袁志豪／翻攝
台南市警局為杜絕酒駕，將於今天開始，連續5天實施取締酒後駕車大執法。記者袁志豪／翻攝

交通事故 酒駕

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