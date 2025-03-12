女嬰趴睡遭棉被蓋頭窒息死 托嬰中心判連帶賠償721萬
新北市板橋區米綺托嬰中心，2022年4月發生一名9個月大女嬰，午休時因趴睡又遭托育員以棉被蓋頭，時間長達3小時，最後不幸窒息死亡。經女嬰母親對托嬰中心提告求償，新北地方法院判決負責人林姓、丁姓夫妻，及當時負責照顧女嬰的胡姓、林姓、劉姓保母，應連帶賠償醫藥費、扶養費及精神慰撫金共721萬4707元。
2022年4月12日下午1時53分許，胡姓保母安撫死者入睡時，以棉被覆蓋頭部使女嬰趴睡，同時為避免死者躁動，由胡女側躺在女嬰身側，手橫放在死者頭頸部、腳橫跨腿部、頭部抱在懷裡等方式壓制，直到下午2點11分才鬆開女嬰起身照顧其他嬰幼兒，之後便未再關注、查看死者狀況。
直到當天下午4時20分午休結束，女嬰仍趴睡在地一動不動，但托嬰中心全部無人察覺有異，直到30分鐘後劉姓保母驚覺不對勁，撥打119急救送醫，但女嬰到院前已死亡。
刑事部分，林男與主要照顧女嬰的胡姓保母、共同照顧女嬰的林姓、劉姓保母，分別過失致死罪，判處5月、3年、6月及8月徒刑。上述人除坦承犯行，也願意賠償家屬損失。
法官審理後，除3萬2512元醫藥費外，參酌女嬰母親年齡、新北市地區平均每人月消費支出，判定女嬰應扶養義務金額為418萬2195元，另審酌被告等人財力，判決托嬰中心等人應賠償300萬元精神賠償金，合計721萬4707元。
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