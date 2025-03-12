快訊

D社出手了！確認「金秀賢和金賽綸」戀愛關係　追討7億真相曝光

桃機三航廈接駁重招標仍用自駕 浪費1年預算提高到18億

不宜上山、不能愛愛…「春分」六禁忌曝光 三招能接好運

女嬰趴睡遭棉被蓋頭窒息死 托嬰中心判連帶賠償721萬

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市板橋米綺托嬰中心，2022年發生女嬰午休時趴睡又遭托育員棉被蓋頭而窒息死亡，新北地院判決托嬰中心負責人及保母應連帶賠償721萬餘元。圖／聯合報系資料照片
新北市板橋米綺托嬰中心，2022年發生女嬰午休時趴睡又遭托育員棉被蓋頭而窒息死亡，新北地院判決托嬰中心負責人及保母應連帶賠償721萬餘元。圖／聯合報系資料照片

新北市板橋區米綺托嬰中心，2022年4月發生一名9個月大女嬰，午休時因趴睡又遭托育員以棉被蓋頭，時間長達3小時，最後不幸窒息死亡。經女嬰母親對托嬰中心提告求償，新北地方法院判決負責人林姓、丁姓夫妻，及當時負責照顧女嬰的胡姓、林姓、劉姓保母，應連帶賠償醫藥費、扶養費及精神慰撫金共721萬4707元。

2022年4月12日下午1時53分許，胡姓保母安撫死者入睡時，以棉被覆蓋頭部使女嬰趴睡，同時為避免死者躁動，由胡女側躺在女嬰身側，手橫放在死者頭頸部、腳橫跨腿部、頭部抱在懷裡等方式壓制，直到下午2點11分才鬆開女嬰起身照顧其他嬰幼兒，之後便未再關注、查看死者狀況。

直到當天下午4時20分午休結束，女嬰仍趴睡在地一動不動，但托嬰中心全部無人察覺有異，直到30分鐘後劉姓保母驚覺不對勁，撥打119急救送醫，但女嬰到院前已死亡。

刑事部分，林男與主要照顧女嬰的胡姓保母、共同照顧女嬰的林姓、劉姓保母，分別過失致死罪，判處5月、3年、6月及8月徒刑。上述人除坦承犯行，也願意賠償家屬損失。

法官審理後，除3萬2512元醫藥費外，參酌女嬰母親年齡、新北市地區平均每人月消費支出，判定女嬰應扶養義務金額為418萬2195元，另審酌被告等人財力，判決托嬰中心等人應賠償300萬元精神賠償金，合計721萬4707元。

保母 托嬰

延伸閱讀

嘉義5個月大女童保母家猝逝 胞姊也曾被同個保母照顧

用吹風機熱風吹腿3小時 媽媽處理女嬰尿床害截3腳趾

嘉義5月大女嬰保母家中暴斃 檢警將解剖查死因

保母清白！遭誣賴虐死女嬰 提告勾惡、鳳梨、彫博求償

相關新聞

吳欣盈產子打官司討臍帶血「四寶」 超基因：雞精不可能變回雞

前民眾黨立委、新光人壽慈善基金會董事長吳欣盈2023年產子，委託超基因生技公司儲存幹細胞，吳要求返還臍帶血、羊膜、臍帶及...

理科太太前夫John傳訴訟狀給網友求翻譯 違反個資法起訴

百萬Youtuber「理科太太」陳映彤與前夫理科先生John吳哲宇離婚打官司，其中John涉將理科太太提出的家事聲請調解...

役男抽中成功嶺「虎威部隊」裝傻不報到 法官出手了

桃園林姓役男抽中「虎威部隊」的陸軍步兵302旅，原應去年4月中到成功嶺報到，但他裝傻故意不理會公所人員的通知，遭市府送辦...

「五條悟」立牌被砍半發文喊告結果是駁二店家自導自演 遭送辦

高雄駁二某服飾店在門口擺放日漫咒術迴戰的人形立牌，邱姓服飾店老闆卻在臉書發文，稱「五條悟」的立牌上半身被人盜走，貼文引來...

導演朱延平討發行電影借款 「寬姐」邱瓈寬判還3600萬元

已故製片裴祥泉曾與國片導演朱延平合作拍攝「大頭兵」系列電影，朱主張裴向他借款3600萬元求償，一審法院判裴的繼承人全額返...

空軍管制官疑遭退役飛官滲透 雄三飛彈、戰術策略外洩

空軍戰術聯隊許姓管制官涉遭退役史姓飛官吸收，從4年前開始，陸續將雄三飛彈部署、共軍擾台策略等軍事機密文件，外洩給大陸，台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。