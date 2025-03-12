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向公司租房改建爲新竹的幼兒園未果 判賠償復原費120萬

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹地方法院。記者郭政芬／攝影
新竹地方法院。記者郭政芬／攝影

新竹市一家已廢止立案的幼兒園陳姓負責人，在111年向某公司承租建物要作為幼兒園使用，陳女未確認可否變更登記為幼兒園使用之前，即進場始施工、拆除廠房設施，爾後遭民眾檢舉，申請變更未果，即未給付租金，該公司隨即終止租約，但建物已變更且遺留未完工程及廢棄物，公司要求回復原狀或求償500萬，新竹法院判定陳女應賠償回復原狀費120萬。

根據判決書，陳姓負責人在111年10月向新竹某公司承租建物要作為幼兒園使用，該公司並未告知或保證其土地可以設立幼兒園，反而陳女信誓旦旦可變更登記為幼兒園使用，因此該公司同意出租，還慷慨同意有7個月無須給付租金的緩衝期。

陳女在未確認可否變更登記為幼兒園使用之前，即進場開始施工、拆除廠房部分設施，包括：拆除女兒牆，留下未完工圍牆，將原本沒有任何隔間的廠房隔成多間教室，改建一樓圍牆及鋪平地面，拆除原有窗戶、玻璃及門框，改設其他款式窗戶，將原有工業電梯拆除，改為可供人員搭乘客梯，將原有樓梯及扶手拆除，改為幼兒尺寸踏階樓梯等。

112年7月遭民眾檢舉，陳女催促建築師申請變更未果，11月起即未給付租金，公司終止租約，但建築物已變更原本建物型態，並遺留未完工程及廢棄物，因此要求恢復原狀或求償500萬元。

陳女則主張回復原狀費用120萬，法官詳觀公司提出估價單及相關證據，施工項目無法全然對應於陳女變更、毀損的項目，且該建物已有52年，已逾越耐用年限，殘值不逾新建價值1成。縱使法院寬認訴施工項目大致相當於陳女變更、毀損項目，扣除折舊後，公司請求陳女賠償回復原狀費用不逾120萬。

法官審酌陳女出具的工業電梯回復承諾書已同意按76萬元計算，而公司已實際支出39.6萬，公司催請陳女回復原狀時，陳女回以「您說的我會注意，也知道了，謝謝您」，並無反對之意，酌定陳女應賠償回復原狀費用120萬。

幼兒園 建物 新竹

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