快訊

最新照片再流出！金秀賢閉眼「嘴對嘴」逼近金賽綸

卓榮泰今稱認同蔣萬安「生生喝鮮奶」 昔院會卻圍攻堅持喊卡

桃機二航廈驚傳停電 旅客報到櫃檯停擺

聽新聞
0:00 / 0:00

導演朱延平討發行電影借款 「寬姐」邱瓈寬判還3600萬元

聯合報／ 記者王聖藜／即時報導

國片導演朱延平。圖／聯合報系資料照片
國片導演朱延平。圖／聯合報系資料照片

已故製片裴祥泉曾與國片導演朱延平合作拍攝「大頭兵」系列電影，朱主張裴向他借款3600萬元求償，一審法院判裴的繼承人全額返還，台灣高等法院二審認為，女導演「寬姐」邱瓈寬是裴的遺囑執行人，改判邱女在斐的遺產範圍內給付朱3600萬元。

朱延平起訴主張，他與裴祥泉曾合作10部電影，約定裴應於電影上映後，將發行影片收益的盈餘分配給他，不過，裴為了繼續發行新片，向他商借分配利潤所得，裴借用的錢是3000萬元等。

朱延平表示，他與裴祥泉2008年5月6日結算借用的金額為3600萬元，且裴生前立有代筆遺囑，指定邱瓈寬為遺囑執行人，不過，裴2015年5月23日已死亡，請求邱瓈寬要在裴遺產範圍內給付3600萬元和遲延利息。

判決書說，依照法務部調查局鑑定裴祥泉生前留存於銀行的印鑑卡、開戶申請書等文件上的簽名筆跡、筆畫特徵均相同，確認裴於生前向朱延平借款為事實，判決邱瓈寬應於裴的遺產範圍內給付3600萬元及利息給朱延平，本件可上訴。

知名製作人「寬姐」邱瓈寬。圖／聯合報系資料照片
知名製作人「寬姐」邱瓈寬。圖／聯合報系資料照片

遺囑 遺產 電影

延伸閱讀

元斌超暖！金賽綸遭金秀賢討7億賠償 他曾打算出手相助

把賄款藏在冰箱…那瑪夏前區長貪汙1725萬元 最終判關15年餘定讞

直擊／金馬影帝李康生無預警現身二殯 背後真相曝光

《殺夫》陳淑芳40一枝花 假面閨蜜美艷冷血讓夏文汐不安

相關新聞

吳欣盈產子打官司討臍帶血「四寶」 超基因：雞精不可能變回雞

前民眾黨立委、新光人壽慈善基金會董事長吳欣盈2023年產子，委託超基因生技公司儲存幹細胞，吳要求返還臍帶血、羊膜、臍帶及...

理科太太前夫John傳訴訟狀給網友求翻譯 違反個資法起訴

百萬Youtuber「理科太太」陳映彤與前夫理科先生John吳哲宇離婚打官司，其中John涉將理科太太提出的家事聲請調解...

國小監視器拍住家 被控侵隱私

林姓女子不滿台南住家旁距離八公尺多的國小，在校舍二樓裝監視器，廿四小時攝錄她家客廳、前院等，侵害隱私，請求民事損害賠償，...

役男抽中成功嶺「虎威部隊」裝傻不報到 法官出手了

桃園林姓役男抽中「虎威部隊」的陸軍步兵302旅，原應去年4月中到成功嶺報到，但他裝傻故意不理會公所人員的通知，遭市府送辦...

分屍女友內臟沖馬桶判無期 律師聲請傳「表姊」…通譯戳破身分

菲籍移工蜜雀兒2023年與交往2年的同鄉男友馬克在租屋處口角，馬克勒頸拿刀砍死她，還將她開腸剖肚，把部分臟器沖入馬桶，檢...

空軍管制官疑遭退役飛官滲透 雄三飛彈、戰術策略外洩

空軍戰術聯隊許姓管制官涉遭退役史姓飛官吸收，從4年前開始，陸續將雄三飛彈部署、共軍擾台策略等軍事機密文件，外洩給大陸，台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。