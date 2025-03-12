導演朱延平討發行電影借款 「寬姐」邱瓈寬判還3600萬元

國片導演朱延平。圖／聯合報系資料照片

已故製片裴祥泉曾與國片導演朱延平合作拍攝「大頭兵」系列電影，朱主張裴向他借款3600萬元求償，一審法院判裴的繼承人全額返還，台灣高等法院二審認為，女導演「寬姐」邱瓈寬是裴的遺囑執行人，改判邱女在斐的遺產範圍內給付朱3600萬元。

朱延平起訴主張，他與裴祥泉曾合作10部電影，約定裴應於電影上映後，將發行影片收益的盈餘分配給他，不過，裴為了繼續發行新片，向他商借分配利潤所得，裴借用的錢是3000萬元等。

朱延平表示，他與裴祥泉2008年5月6日結算借用的金額為3600萬元，且裴生前立有代筆遺囑，指定邱瓈寬為遺囑執行人，不過，裴2015年5月23日已死亡，請求邱瓈寬要在裴遺產範圍內給付3600萬元和遲延利息。

判決書說，依照法務部調查局鑑定裴祥泉生前留存於銀行的印鑑卡、開戶申請書等文件上的簽名筆跡、筆畫特徵均相同，確認裴於生前向朱延平借款為事實，判決邱瓈寬應於裴的遺產範圍內給付3600萬元及利息給朱延平，本件可上訴。