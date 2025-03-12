4天前才被抓…詐團車手又中計 南下取款80萬元被判10月

台南地院審酌，蘇姓男子參與詐欺集團分工，擔任面交取款車手，甫於去年12月27日為警查獲，竟於相隔4天後再犯本案，顯不知反省，認他犯3人以上共同詐欺取財未遂被判10月。圖／本報資料照

39歲蘇姓男子去年12月間因擔任詐團面交取款車手，而被新北警方查獲，沒想到4天之後他又南下台南，出面幫詐團取款80萬元，受害者與警方聯手以假鈔設下陷阱，成功將他逮捕送辦。台南地院認他犯3人以上共同詐欺取財未遂罪判10月，可上訴。

檢警調查，蘇加入詐欺集團後，先由該集團不詳成員自去年6月間起透過通訊軟體LINE向蔣姓受害者佯稱：可投資股票獲利等，致受害者陷於錯誤，數次面交款項予該詐欺集團成員共202萬元。

後因詐團成員再度向受害人佯稱，可加碼投資，但受害者發覺有異，前往警局報案，並配合警方於去年12月31日下午3時許，在台南市安南區海佃路段速食餐廳2樓，交付80萬元假鈔予蘇，蘇則交付事先列印偽造投資公司收據1張，旋遭當場員警逮捕，因而查獲。蘇落網後自白犯行。

台南地院審酌，蘇參與詐欺集團分工，擔任面交取款車手，甫於去年12月27日為警查獲，竟於相隔4天後再犯本案，顯不知反省，主觀惡性不輕。惟念他犯後坦承犯行，在本案並非從事直接詐騙被害人分工，非屬核心要角，及所犯詐欺及洗錢犯行止於未遂，尚未造成被害人受有實際損害。法官認他共同犯三人以上共同詐欺取財未遂罪處10月。