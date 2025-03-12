金門男觀光出國逃兵多年 遭桃檢通緝迅速歸…下場慘了

金門徐姓役男5年前藉短期觀光出國留學，閃兵多年不歸，桃檢去年底發布通緝，徐立刻返國到案說明，桃園地院審結，依妨害兵役罪判刑4月，得易科，可上訴。示意圖／聯合報系資料照片

金門縣徐姓男子5年前申請短期觀光獲准出國，到期卻滯留國外不歸，鎮公所3年前連連發出徵兵通知書催告未果送辦，案轉桃園地檢署偵辦並發布通緝，徐獲悉迅速回國歸案，桃園地院審結，依妨害役男徵兵處理罪判刑4月，得易科12萬元，可上訴。

犯罪事實指出，24歲徐男明知依「役男出境管理處理辦法」規定，役男出境最長不得超過4個月，卻於2020年3月26日以短期觀光為由申請出境，經核准出境至同年7月26日止，但他意圖逃避徵兵處理，逾期未歸。

金門縣金湖鎮公所分別於2022年9月13日及同年11月14日，兩度寄送徵兵通知書分別給徐的父親，以及在民政課工作負責兵役處理通報的阿姨，通知徐男應於文到一個月內返國接受徵兵處理，但他在催告期滿後仍未返國。

金門縣政府遂將此案函送福建金門地方檢察署，再由福建高等檢察署金門分署檢察長轉呈最高檢察署檢察總長，最後交由桃園地方檢察署偵辦；承辦檢察官去年底依法對徐發布通緝令，並要他到案說明，徐獲悉立刻返國接受偵認罪。

法官認為，被告徐男觸犯妨害兵役治罪條例第3條第7款的妨害役男徵兵處理罪，審酌我國役齡男性都應履行服兵役義務，徐卻選擇以短期觀光名義出境，並在國外滯留不歸，這種行為明顯破壞兵役制度的公平性，同時也對國家的國防動員能力造成潛在損害，必須予以譴責。

法官也注意到徐過去並無任何犯罪紀錄，綜合考量他的學識、生活狀況、犯後態度、犯罪動機、手段、所造成的危害，以及目前已返回國內接受體檢等因素，量處適當刑罰，並允許以繳納罰金方式替代服刑。