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金門快遞司機侵占63萬元貨款 法院判刑9個月

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門一名黑貓宅急便的潘姓貨運司機，利用職務之便，將客戶代收的貨款超過63萬元據為己有，被公司發現後扣他薪資抵債，隨後提告。福建金門法院審理後，依「業務侵占罪」判處潘男有期徒刑9個月，並沒收犯罪所得新台幣60萬6663元；全案仍可上訴。

根據判決書，41歲的潘姓男子於113年3月受雇於貨運公司，擔任貨運司機，負責遞送貨物並代收客戶付款，同年8月9日，他在送貨過程中代收了12筆貨款，共計63萬8793元，卻僅繳回2831元，其餘63萬5962元未上繳公司，全放入口袋，私自挪用。

公司內部清查時發現款項短缺，隨即要求潘男歸還貨款，並從其薪資扣除2萬9299元，但仍有60萬6663元未能追回，該公司隨後向警方報案，經金門縣警察局金城分局偵辦後，移送金門地檢署偵查起訴。

法院審理時，潘男對犯行供認不諱，但未與公司達成和解，也未全數賠償貨款，法院查出，他曾於110年兩度犯下詐欺罪，雖獲緩起訴處分，但短短3年內再犯財產犯罪，顯示未記取教訓，且有再犯可能。

法官認為，潘男身為業務人員，理應誠信處理代收款項，卻選擇侵占貨款自用，已嚴重影響公司財產權益，考量其未積極賠償，且未能與被害公司達成和解，難以適用緩刑，最終判處9個月有期徒刑，並沒收尚未追回的犯罪所得。

據了解，潘男曾在金門航空站擔任某航空公司地勤，素行不良，在台金兩地涉及多起詐騙案件，很多受害者求助無門，將其惡行PO上臉書與LINE群，引起熱議，這次被判刑，不少受害者表示「大快人心」。潘男仍可依法提出上訴，若不服判決，可於收受判決書後20日內向法院提起上訴。

金門一名潘姓貨運司機，利用職務之便，將客戶代收的貨款超過63萬元據為己有，被公司發現後扣他薪資抵債，隨後提告。福建金門法院審理後，依「業務侵占罪」判處潘男有期徒刑9個月。記者蔡家蓁／攝影
金門一名潘姓貨運司機，利用職務之便，將客戶代收的貨款超過63萬元據為己有，被公司發現後扣他薪資抵債，隨後提告。福建金門法院審理後，依「業務侵占罪」判處潘男有期徒刑9個月。記者蔡家蓁／攝影

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