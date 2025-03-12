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土雞城餐廳大狗咬傷小客人 養狗女員工遭判刑拘役25天

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市田寮區一家土雞城餐廳2023年的跨年夜發生大狗咬傷8歲小朋友的意外，造成小朋友大腿直接被咬出大洞，在餐廳工作的魏姓女飼主明知大狗已經曾有咬人紀錄，事發當下她卻就在一旁櫃台疏於看顧而且沒有繫繩再次釀成大狗咬人，遭法官依過失傷害罪判拘役25天並提存4萬元作清償提存。

判決書指出，遭大狗咬傷的8歲小朋友前年12月31日晚間6時許與家人一同前往田寮區的某家土雞城餐廳用餐，小朋友因在餐廳門口摸狗就遭到咬傷，造成右大腿開放性傷口，緊急送往奇美醫院治療，媽媽事後一氣之下報警提告，控餐廳放任大狗咬傷人。

檢警調查，負責餵養咬傷人大狗的魏姓女員工（43歲）是在餐廳櫃台工作，但事發當下魏女明明應該知道餐廳有許多人出入，且這隻大狗過去也有咬傷人的紀錄，就應該以繩子牽引或戴嘴套防止狗咬人，她卻沒有採取任何防護措施，造成小客人慘遭狗咬傷。

橋頭地院法官審理認為，魏女案發時就在現場櫃台旁，依當下情況並沒有不能注意的情事，竟疏於對犬隻管束防護造成幼童遭咬傷，魏女違反注意義務自有過失甚明，雖她坦承犯行並已當庭向被害人一家道歉，但至今仍未與被害人達成和解。

法官依過失傷害罪判魏女拘役25天，同時經小朋友媽媽同意，要求魏女5個月之內提存4萬元到法院清償提存，之後若民事求償結果出爐，高於4萬元則可主張扣押，以此為條件給予魏女緩刑2年。全案仍可上訴。

傷害罪 朋友 餐廳

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