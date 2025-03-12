吳欣盈產子打官司討臍帶血「四寶」 超基因：雞精不可能變回雞

前民眾黨立委、新光人壽慈善基金會董事長吳欣盈。圖／聯合報系資料照片

前民眾黨立委、新光人壽慈善基金會董事長吳欣盈2023年產子，委託超基因生技公司儲存幹細胞，吳要求返還臍帶血、羊膜、臍帶及胎盤，雙方調解不成，吳起訴要求超基因提供1500萬元等值商品，台北地院下午3時首開庭審理。

超基因說，吳欣盈要求返還臍帶血、羊膜、臍帶及胎盤「四寶」及從中擷取的種源幹細胞、已增殖的間質幹細胞，她的訴求已悖於常理。

超基因表示，當時從臍帶血、羊膜、臍帶、胎盤分離提取「幹細胞」、「間質幹細胞」後保存，由於臍帶血和羊膜不是保存的標的，經分離僅遺留少許組織碎片殘塊，就像「雞精不可能變回雞」一樣，吳欣盈要求返還「四寶」是不可能的謬誤。

吳欣盈於44歲時得子，委託超基因生技儲存幹細胞，但雙方就儲存合約起爭執，吳女要求返還「四寶」及從中擷取的種源幹細胞、已增殖的間質幹細胞，並要求超基因提供1500萬元的等值商品；吳去年底向台北地院提告，法官今下午3時開庭，超基因委由律師邱筱涵、李傳侯出庭辯護。