趁出售不動產內線交易 上櫃台翰精密董座等3人遭訴

上櫃公司台翰精密科技董事長楊劍平，及陳姓董事長特助的2名友人華明正、林博智，涉嫌利用2019年公司出售五股廠房重大訊息公布前，違法內線交易公司股票，遭新北地檢署依證券交易法欸線交易罪起訴。記者蔣永佑／攝影

主攻精密塑膠零組件射出成形.、塗裝及部品組立的上櫃公司台翰精密科技，其董事長楊劍平，及陳姓董事長特助的2名友人華明正、林博智，涉嫌利用2019年公司擬將新北市五股區的廠房出售此一重大訊息公布前，違法內線交易公司股票，各自獲利17.7、7.8及13.4萬元，遭新北地檢署依證券交易法內線交易罪起訴。

由於三人在偵查中已自白犯行，且主動繳交全部犯罪所得，犯後態度良好也無前科，檢察官為此建請法官減刑，並為緩刑諭知。

檢調查出，2019年底，台翰委託某國際不動產投資顧問公司，銷售五股產房不動產，約2周後覓得買家並居間議價，後來雙方同意以3億1千萬元成交，並開立500萬元斡旋金，至此處分公司不動產的重大訊息已臻明確，預計台翰將獲利2億1300萬元。

楊男和透過不知情的陳姓特助得知此事的華、林2男，於是在法定禁止交易期間，利用本人和親友的證券戶，分別買進台翰股票賺取價差，其中楊男擬制性獲利17.7萬元；林男實際賣出股票及擬智性獲利共7.8萬元；華男擬制性獲利13.4萬元。