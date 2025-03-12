詐團利用假親子真詐騙 台南警1小時破2案攔阻百萬元
「媽，介紹妳一個穩賺不賠的手機買賣」，台南一名60歲陳姓婦人因接獲「兒子」通訊軟體的投資訊息，急忙前往郵局欲匯款，被行員察覺有異，通知警方到場詢問驚覺是詐騙，孰料，半小時後又有一名鄭姓婦人以相同手法前來提領現金，經警方與行員宣導，成功阻詐、攔阻百萬元。
善化警方指出，近期接獲郵局通報，有民眾疑似遭詐騙欲匯款43萬元，經善化分局善化派出所警員黃柏蒼、邊俊華到場詢問，發現該名60歲陳婦雖稱接到「兒子」透過LINE介紹的投資管道，但婦人與「兒子」的對話相當奇怪，致電給陳婦兒子後，才驚覺是連結到假兒子的LINE，險些遭騙。
孰料，剛成功攔阻一件詐騙，不到半小時又接獲通報，另名60歲的鄭姓婦人供稱要提領90萬替女兒投資及買房裝潢，員警一查發現是詐團也是以相同手法詐騙，員警也即時分享案例，讓婦人提高警覺心，取消提款，也成功守住辛苦錢。
善化警方呼籲，詐團會利用受害者對親友的關心，使其無從防備進而匯款，民眾如接到親友急需用錢的電話時，務必透過其他方式核實對方身分外，也提醒民眾，詐騙集團手法推陳出新，如有任何詐騙疑慮，可撥打165反詐騙諮詢專線查證，避免受騙。
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