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以國外不實單據向銀行詐貸9億元 煤炭商判賠

聯合報／ 記者王聖藜／即時報導

經營煤炭貿易的勇實公司負責人陳建飛，涉以國外不實交易單據向兆豐銀行詐貸9億元，兆豐銀提民事求償之訴。圖為台灣高等法院。圖／聯合報系資料照片
經營煤炭貿易的勇實公司負責人陳建飛，涉以國外不實交易單據向兆豐銀行詐貸9億元，兆豐銀提民事求償之訴。圖為台灣高等法院。圖／聯合報系資料照片

經營煤炭貿易的勇實公司負責人陳建飛，涉以國外不實交易單據向兆豐銀行詐貸9億元，兆豐銀提民事求償之訴；台灣高等法院審理，法官今天判決陳須給付尚未清償的餘額260萬美元。可上訴。

高院法官認為，陳建飛有資金需卻詐貸，並自己掌握、決定詐得金額的用途及流向，詐貸款項為陳獲取的犯罪所得，應清償未返還的餘額。

兆豐銀起訴主張，陳建飛是勇實公司實際負責人，2013年起投資失利，為填補資金缺口，以公司或透過客戶取得台電公司向國外燃煤廠商購買燃煤料的交易提單原始資料。

兆豐銀認為，陳建飛指示下屬變造原始文件，持向兆豐詐貸美金2556萬美元、約新台幣9億多元，但陳有260萬美元未清償，請求陳等3人負連帶賠償責任。

客戶 詐貸 餘額

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