台東軍人蝦皮花6千買偽造車牌 開上路半年遭逮判拘役30天

台東1名王姓職業軍人，因違規車牌遭吊扣，竟異想天開上網購買偽造車牌上路，未料，將車輛停放在停車場時，備警方查獲。王男被依偽造特種文書罪起訴，法官判處拘役30天，可易科罰金及上訴。記者尤聰光／攝影

台東1名王姓職業軍人因違規，車牌遭吊扣，竟異想天開上網購買偽造車牌上路，未料，將車輛停放在停車場時，被警方查獲，涉偽造特種文書罪嫌起訴。法官判處拘役30天，可易科罰金及上訴。

判決書指出，去年10月間警方執行拖吊勤務時，在新生路發現1輛小客車車牌已吊扣沒收，卻又復活懸掛，即等待車主出現後，當場將其查扣，並將王男帶回警局詢問，並移送地檢署偵辦。

檢方偵結依偽造特種文書罪起訴王男，法院審理時王辯稱為了如常使用該車，前年11月上網至蝦皮平台花6千元購買2面偽造車牌後，隔年1月才懸掛上去上路，沒想到行駛逾半年後，10月就被警方查扣了。

法官審結認為王男所為損害於公路監理機關對行車許可管理、警察機關對道路交通稽查之正確性，實屬不該；惟念其犯後坦承犯行，犯後態度尚可，判處拘役30天，可易科罰金，全案可上訴。

台東縣警察局統計，自2024年1月至2025年2月止，已查獲3件偽造車牌案，呼籲民眾若使用偽造車牌將除處以新台幣3600元至10800元罰款並吊扣牌照外，還會觸犯刑法偽造文書罪，切勿貪圖一時方便而以身試法。