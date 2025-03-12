抗議常客在鍾小平議員服務處脫褲拉屎 毀損地墊遭起訴

抗議常客男子田山盛國去年至國民黨台北市議員鍾小平的議員服務處門口，涉「脫褲排放糞便」，並放置綠色棍棒在糞便旁，又再一周後用立可白在鍾小平服務處看板，寫下「奸督柯文哲加油」等字，台北地檢署今偵結，依毀損罪嫌起訴田山盛國。

起訴指出，去年10月13日上午10時許，田山盛國到鍾小平的議員服務處，涉脫褲排放糞便在門口地墊上，並放置綠色棍棒在糞便旁，毀損地墊不堪使用，21日上午10時許再到服務處，涉拿立可帶、立可白塗寫看板，把議員2個字改成「名嘴」，並寫下「奸督柯文哲加油」，毀損1樓、2樓的看板。

田山盛國作案後隨即在拍照以暱稱「肉醬沙西米」，上傳到LINE群組並留言「剛剛去找鍾小平陳情」、「門沒開，怎麼門口有根屎棍」、「結果上網一看議員在基隆違反選罷法」、「幫小平加點頭銜」。