影／台中「隱藏版美食街」出怪盜 1包牛肉餃被偷報警抓人

台中市北區永興街的小吃攤林立，被附近居民譽為「隱藏版美食街」，不過7日時有名消費者永興街買了一包牛肉湯餃後，放置在機車腳踏墊，但卻不翼而飛，警方獲報調閱監視器，查出人在附近的吳姓慣竊，吳還裝傻辯稱，「這邊食物常有人拿，很正常」，警方依竊盜罪嫌送辦。

第二警分局永興所在7日傍晚獲報，有人在北區永興街購買一包牛肉湯餃後，放在停在超商前的機車腳踏墊，但取車時卻發現晚餐不翼而飛，警方到場調閱監視器，發現涉案吳姓男子（54歲）即在超商附近，身旁角落擺放該包湯餃。

吳男見警查緝，還矢口否認犯案，辯稱「這邊街道上常有人在拿，這很正常」，警方出示監視器畫面後，吳男還自稱「有老花眼」，看不清楚，全案警詢後依竊盜罪嫌送辦，檢方訊問後，認該包食物價值為120元，命吳男請回。

第二警分局長鍾承志提醒，都市生活中，外食已成為多數民眾的日常，尤其美食小街匯聚各式小吃，吸引許多人前來品嘗。