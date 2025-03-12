北市前里長11年詐領補助67萬元 貪汙罪判7年6月確定

台北市萬華區孝德里前里長游堯堂（右）貪汙判刑7年6月確定。圖／北市工務局提供

北市萬華區孝德里前里長游堯堂、游妻徐詠芬，浮報里民活動場所租金11年詐領67萬元，2人否認犯行，最高法院審理，依利用職務機會詐取財物罪判游有期徒刑7年6月，褫奪公權5年，徐女判刑2年，褫奪公權2年，緩刑3年，判決確定。

檢方指控，台北市政府訂台北市里民活動場所租金補助辦法，每里每月可請領最高3萬元租金補助，游堯堂擔任孝德里長期間，與徐詠芬虛報里活動場所3萬元租金，實際月租只有2萬2000元，11年詐領67萬元。

一審時，游堯堂判刑7年6月，徐詠芬判刑3年8月，二審認為，2人沒有主觀犯意，且游堯堂會自行包紅包提供補助給低收入里民，他的租金差額確實用於回饋里民，改判2人無罪，但最高法院撤銷判決發回。

更一審審理認為，游堯堂、徐詠芬並沒有將租約所載租金與實際給付租金的差額另行回饋里民，審酌游身為里長卻詐領補助金，判游有期徒刑7年6月，又考量徐詠芬非公務員，判她有期徒刑2年，緩刑3年，游、徐女上訴，最高法院駁回定讞。