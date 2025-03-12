男大生助友停車頻失敗 警上前關心自曝酒駕

21歲鄭姓男大生近日搭女性友人座車要到KTV歡唱，抵達目的地後見友人無法順利停車，便自告奮勇代停，巡邏警發現他們屢停不成要上前幫忙，鄭男突坦承有飲酒，經查超標送辦。

台北市警察局大安分局今天發布新聞稿表示，轄下敦化南路派出所9日凌晨4時執行巡邏勤務，行經仁愛路4段一帶時，發現21歲鄭男駕車於路邊不斷前進後退，反覆多次操作都無法順利駛入一旁停車格內。

警方見狀欲上前協助，不料鄭男突然坦承自己稍早有飲酒，現場立即進行酒精呼氣測試，結果顯示其酒精吐氣濃度值超標達0.43毫克，當場帶回派出所偵辦。

據調查，鄭男案發前在家喝了2瓶酒，隨後女性友人邀約外出歡唱，並開車去載鄭男，直到案發地要停車有困難，鄭男才主動說可協助停車，不料遇警遭送辦。

全案詢後，警方將鄭男依公共危險罪現行犯移請台北地檢署偵辦。

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