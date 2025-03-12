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餵鄰居狗狗遭咬傷反怪飼主沒上嘴套 索賠41萬吞敗

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

蘇姓婦人餵食鄰居家愛犬遭咬傷，反控飼主一家沒幫狗狗上嘴套，法院判蘇女敗訴。嘴套示意圖。本報資料照片
蘇姓婦人餵食鄰居家愛犬遭咬傷，反控飼主一家沒幫狗狗上嘴套，法院判蘇女敗訴。嘴套示意圖。本報資料照片

高雄鄒姓母女在家裡養了一隻黑狗「巧克力」，前年2月17日晚間6時許，蘇姓鄰居餵食「巧克力」，卻遭牠張口狠咬，蘇女不滿鄒女沒將巧克力繫好並戴上嘴套，氣得提告求償41萬餘元，法院審理後，法官發現是蘇女主動餵食，鄒女並無過失，判鄒姓母女免賠確定。

家住新興區的鄒女將「巧克力」飼養在住處1樓店面，前年2月17日傍晚，蘇女拿著食物走到「巧克力」眼前，一邊餵食一邊撫摸「巧克力」頸部。

不料，「巧克力」吃到一半時，突然張嘴撲向蘇女，鄒女等人見「巧克力」發怒，隨即上前將牠拉開，蘇女左前臂、右手、右膝多處複雜性撕裂傷，被送往醫院包紮。

事後蘇女不滿，主張鄒女沒將「巧克力」繫好，也沒為牠戴上嘴套，害牠被「巧克力」咬傷，連同醫藥費、交通費、精神慰撫金等，合計向鄒姓母女求償41萬餘元。

鄒女挨告後反駁，稱「巧克力」都有用繩子繫好，是當時蘇女在餵食，「巧克力」才沒戴嘴套，且蘇所提的刑事告訴已經高雄地檢署處分不起訴，可見她並無過失，不應該要她賠償。

高雄地院簡易庭審理時，法官勘驗現場監視器畫面，確認「巧克力」當時確實有繫繩，蘇女當時進到屋內時，主動餵食「巧克力」，並持續撫摸「巧克力」頸部，「巧克力」攻擊時，鄒女也馬上衝出將雙方隔開。

法官認為，蘇女當時是在餵食「巧克力」，不可能要配戴嘴套，因鄒女確實有將愛犬繫好，母女兩人並無過失，判蘇女敗訴。

蘇不服再上訴，高雄地院合議庭審理後，法官勘驗現場監視器，也認為鄒女並無任何過失，駁回蘇女上訴確定。

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