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理科太太前夫John傳訴訟狀給網友求翻譯 違反個資法起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

理科太太的前夫John。記者林孟潔／攝影
理科太太的前夫John。記者林孟潔／攝影

百萬Youtuber「理科太太」陳映彤與前夫理科先生John吳哲宇離婚打官司，其中John涉將理科太太提出的家事聲請調解狀個資，用Instagram私訊5名網友，台北地檢署日前不起訴，案經台灣高檢署發回，檢方認定，John中文程度應看得懂姓名、住址等個資，今依違反個資法罪嫌起訴吳哲宇。

起訴指出，2022年1月６日12時至13時許，台裔美籍藥師John未經理科和小孩同意，涉嫌把載有理科和小孩個資的訴訟資料的GOOGLE雲端硬碟連結，傳給5名網友，讓網友得知理科和小孩的個資。理科提告John違反個資法，日前John獲不起訴，案經發回續查，今偵結起訴。

理科太太證稱，John看得懂簡單的字，如生日、地址、她和小孩的名字，也會看菜單簡單的飯、麵等。John辯稱，他不懂中文而看不懂訴訟文件，因此才會傳給網友請求協助「翻譯」。

檢方認為，John閱讀中文能力似僅達應付生活所需，細究家事聲請調解狀、家事暫時處分聲請狀及家事陳報狀，上面載有理科和小孩的生活及財務狀況，也是法律專業人士撰擬，用字遣詞非口語，依John中文程度應難以辨別為理科的個資，但John應看得懂姓名、住址、出生年月日、身分證字號等，全案依個人資料保護法非公務機關未於蒐集特定目的必要範圍內利用個人資料罪嫌起訴。

另，理科與John2021年12月17日在台北地方法院調解離婚，剩餘財產分配仍審理中，其中理科未經John同意，涉向醫療人員取得John病史紀錄用於打官司，2023年間遭北檢依個資法起訴，案件於法院審理中。

「理科太太」(左)和前夫John離婚。圖／摘自臉書
「理科太太」(左)和前夫John離婚。圖／摘自臉書

個資 理科太太

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