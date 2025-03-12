高雄翁遇詐失金1227萬 漏網女車手也是受騙人

羅姓女子（中）昨天在苗栗落網，稱她投資虛擬貨幣受騙才淪為車手。記者林保光／翻攝

高雄吳姓老翁誤入詐騙集團假投資圈套，到銀行11次提款，交給冒充投資公司人員的車手集團，失金1227萬元。警方續追涉案車手，昨天赴苗栗拘捕羅姓女子，涉案的7名男女車手全落網，羅女自稱也是受騙才加入車手集團。

82歲的吳姓老翁去年12月加入詐團Line群組，遭群組的內詐團成員洗腦投資股票，至今年2月，共11次到多家銀行提款1227萬元，事後吳姓老翁想獲利了結，但投資公司遲遲不給出金，他找警方詢問，才知道遇上假投資騙局，但積蓄已被騙光。

高雄市警新興分局報請高雄地檢署檢察官指揮偵辦，3月5日在高雄等地拘捕陶姓（38歲）、許姓（46歲）2男子，以及謝姓（45歲）、歐姓（39歲）、蔣姓（32歲）、王姓（28歲）等4女子，發現他們全屬同一個詐團旗下的車手。

但吳姓老翁說有7名男女拿走他的錢，警方查出23歲的羅姓女子是漏網之魚，查出女下落，昨天下午3時赴苗栗，拘捕到羅女，使全案涉案車手都落網。羅女自稱她投資虛擬貨幣，誤入詐騙集團投資陷阱，因錢被騙光才淪為車手。全案依洗錢防制法、詐欺等罪嫌移送法辦。