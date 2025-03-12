空軍管制官疑遭退役飛官滲透 雄三飛彈、戰術策略外洩

退役史姓飛官疑滲透空軍聯隊許姓軍官，外洩國防文件達4年，全案正依違反國安法等罪，在台中高分院審理中。圖／本報系資料照

空軍戰術聯隊許姓管制官涉遭退役史姓飛官吸收，從4年前開始，陸續將雄三飛彈部署、共軍擾台策略等軍事機密文件，外洩給大陸，台中高分檢在去年8月間展開搜索行動，依違反國安法、貪汙等罪，起訴史、許，全案由台中高分院審理，近日合議庭裁定史以10萬元交保，尚未審結。

此案由台中高分檢主任檢察官謝名冠（已升任彰化地檢署檢察長）指揮彰化、台中憲兵隊偵辦，去年8月中旬時，有針對退役史姓飛官的住處搜索，查扣手機、筆電、隨身碟等贓證物。

經數位採證，還原相關對話紀錄後，發現史疑已成功滲透空軍戰術聯隊，與許姓管制官聯手，外洩雄三飛彈部署、反制共軍軍機擾台具體作為等國防機敏文件，時間長達4年。

台中高分檢去年底偵結，依違反國安法、貪汙治罪條例等罪起訴，許、史二人在偵查期間坦認涉案，但仍遭院方裁定羈押，近日史才獲10萬元交保，許仍在押中，全案仍在台中高分院採不公開審理，尚未審結。

辦案人員私下透露，有關媒體報載有關許姓軍官外洩雄三戰機空掛情事，部分論述非事實，此案由基層偵查角度得以破案，足為對國家社會打擊不法為首要，相關過程都接受檢察官指揮，偵查過程保密，也無對外宣揚。