在鍾小平服務處門口拉屎 田山盛國涉毀損北檢起訴

男子田山盛國涉嫌將穢物放置國民黨台北市議員鍾小平服務處門口，另涉嫌在其服務處看板塗寫「奸督柯文哲，加油」等不雅文字，台北地檢署今天依刑法毀損罪起訴。

起訴指出，民國113年10月13日上午，田山盛國在鍾小平位於台北市南昌路服務處，脫褲排放糞便於其服務處門口地墊上，並放置綠色棍棒在糞便旁，導致地墊損壞不堪使用。

此外，田山盛國於113年10月21日上午，又到鍾小平服務處門口，以立可帶、立可白等物，在其服務處看板上將「議員」改成「名嘴」，並寫下「奸督柯文哲，加油」等不雅文字，導致看板損壞不堪使用。

田山盛國犯案後，在LINE群組「新聞討論區－記者爆料網」以暱稱「肉醬沙西米」上傳其犯案現場照片，並留言「剛剛去找鍾小平陳情」、「門沒開，怎麼門口有根屎棍」、「幫小平加點頭銜」等語。

案經鍾小平報警提告刑法毀損、誹謗及公然侮辱等罪，警方循線查獲。田山盛國到案時供稱，他的言論是因鍾小平一直上政論節目爆料柯文哲案件及北檢洩漏偵查資料，諷刺鍾小平擔任市議員，卻熱衷在節目上評論。

檢察官認為，田山盛國涉犯毀損罪部分，事證明確，依法起訴，但他被控犯誹謗等罪部分，依照憲法法庭112年憲判字第8號、113年憲判字第3號，可認鍾小平身為公眾人物，自須忍受較嚴苛監督，即便田山盛國言論使人感到不快，但其行為仍屬憲法保障的言論自由範圍，此部分罪嫌不足，予以不起訴處分。