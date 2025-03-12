獨／來令片17萬公里沒換…高雄遊覽車翻覆1死20傷 今判刑10個月

高雄市陳姓遊覽車業者在2020年間聘請林男擔任司機，載導遊、乘客等20人，前往南投縣奧萬大森林遊樂區旅遊，林在行駛下坡途中超速，加上陳未依規定更換剎車油、來令片，分別都已使用超過10萬公里、17萬公里，遊覽車失控後翻覆，釀1死20傷意外，二審今駁回上訴，依過失致死，判林、陳10月徒刑，可上訴。

高雄市林姓司機在5年前開車載20名遊客，行經南投奧萬大時翻車，釀1死20傷意外，二審今審結。記者陳宏睿／翻攝

檢方調查，高雄市陳姓遊覽車業者，在2020年11月30日臨時聘請林姓男子擔任司機，在高雄中正技擊館、美麗島捷運站、彩虹市集、路竹區等地，載上黃男等19名旅客、蔡姓領隊等20人，前往南投縣奧萬大森林遊樂區旅遊。

一行人在當天中午用完餐後，由林男駕駛遊覽車沿奧萬大聯外道路行駛，行經1.5公里處時，屬於下坡路段，但林男超速行駛，沒有使用低速檔位，導致剎車來令片加速磨損後失靈，加上陳未依規定更換剎車油、來令片，案發後被檢警查出，二者分別已使用超過10萬公里、17萬公里。

該輛遊覽車剎車失靈後，翻覆滑行撞擊對向車道的護欄後停止，其中黃姓乘客被拋飛車外，頭部、胸部受重創內出血死亡，其餘20名乘客也受到輕重不等傷勢。

檢方認定林姓駕駛、陳姓車主都涉有疏失，涉犯過失傷害、過失致重傷害、過失致死罪，屬想像競合犯，建請法院從重以過失致死罪量刑。

南投地院前年底審結，認為事故迄今已多年，但林、陳二人雖與被害人多次調解，但仍因賠償金無共識，而未能達成和解，審酌二人都已坦認犯行，犯後態度尚可，考慮到涉案情節、經濟條件等一切情狀後，依過失致死罪，判二人10月徒刑，全案上訴台中高分院後，今天審結。