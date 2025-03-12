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36死囚聲請非常上訴 最高檢：陸續分案檢察官審查中

中央社／ 台北12日電

36名死囚聲請非常上訴，已陸續分案。示意圖／ingimage
36名死囚聲請非常上訴，已陸續分案。示意圖／ingimage

死囚黃麟凱今年1月伏法後，目前台灣待槍決死囚仍有36人，日前最高檢察署已收到全數36名死囚聲請的非常上訴狀，持續審酌憲法法庭判決意旨，陸續分案由檢察官審查中。

法務部今年1月16日執行死囚黃麟凱槍決，為總統賴清德任內首名伏法死囚，也為憲法法庭於民國113年9月宣告死刑有條件合憲後的首宗死刑執行案件。

目前尚未執行死囚有36人，包括於84年間犯下綁架黃姓建商撕票勒贖案的黃春棋、陳憶隆，89年判死定讞後至今尚未執行，是等待槍決最久的死囚。

林于如是近30多年來首名女死囚，她自97年11月起接連謀害母親、婆婆及丈夫，企圖詐領保險金；沈歧武因積欠鉅額賭債，槍殺2名友人；林旺仁因懷疑妻子外遇，縱火妻子上班店家，造成5死8傷。

依據憲法法庭113年憲判字第8號判決內容，88年修正公布的「唯一死刑」規定違憲；另若被告犯殺人罪，行為時、審判時有精神障礙或心智缺陷，不得判處死刑，若受死刑諭知有精神或心智缺陷，不得執行死刑。相關法規須修法。

憲法法庭認為，陳憶隆、黃春棋確定判決適用法律已宣告違憲，均可請求檢察總長提起非常上訴，檢察總長也得依職權提起非常上訴。

另外，憲法法庭指出，林于如、沈歧武、林旺仁於各自確定判決的認定事實，均有程度不一的精神障礙或其他心智缺陷情形，若3人於審判時欠缺自我有效辯護能力，即欠缺應有程序保障，於修法完成前3人不得執行死刑，均可請求檢察總長提起非常上訴，檢察總長也得依職權提起非常上訴。

最高檢察署指出，目前已陸續分案，並交由檢察官審查，持續審酌憲法法庭判決意旨，研議是否提起非常上訴。

憲法法庭 死刑 死囚

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