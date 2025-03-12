藥劑塗抹可治癌？老翁匯50萬請專家來台醫病 清水警阻詐

林姓老翁因患癌，透過友人推介國外的技術顧問來台診療，需先匯款醫療費50萬元，行員通報警方成功阻詐。圖／清水分局提供

台中市沙鹿1名7旬林姓老翁因罹癌，透過友人推介國外有療法能夠保證治療，謊稱治癒率百分之百，但要聘請國外的技術顧問來台診療，需先匯款醫療費50萬元，由於對於匯款理由始終語焉不詳，行員發覺應為詐騙手法，通報警方協助。

清水警方指出，林姓老翁日前往沙鹿某銀行，準備匯款新台幣50萬元至大陸某銀行帳戶內，行員發現有異，且老翁對於匯款理由始終語焉不詳，無法說明真正的原因，因而通報光華派出所警員到場協助了解。

林姓老翁稱自己因罹患癌症，友人的哥哥是大陸某控股公司的老闆，該公司聲稱有韓國技術指導氫氣療法能夠保證治療，且治癒率百分之百，但需要聘請國外的技術顧問來台，需先匯款醫療費50萬元，並稱之前也購買過該公司的藥劑以「塗抹」治療。

員警當場對「塗抹」可以治療癌症的說法，也嘖嘖稱奇，而在旁的「友人」仍持續說服員警稱該療法對老翁確實很有功效，騙得老翁非常相信了，但員警深怕在旁「友人」要詐取老翁財產，除了勸誘勿「病急亂投醫」外，也分享許多近來詐騙集團的詐術及手法，並且現場聯絡家屬，告知老翁即將匯款給境外銀行帳戶一事，家屬心急如焚，最後才成功阻止老翁放棄匯款。

清水分局長蔡慶星表示，民眾對醫藥或診療的需求，應求助於合格的醫院，勿輕信未經證實的偏方或以訛傳訛的謠言及迷信，除了加深身體的傷害之外，更會使財產遭受莫大損失，更甚者可能掉入有心人士設下的詐騙陷阱。