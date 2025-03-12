艋舺環南市場遭詐團鎖定 肉商菜販被騙光畢生積蓄

台北市環南市場遭詐團鎖定，有肉商和菜販遭騙光畢生積蓄。記者張宏業／攝影

有詐團近來將觸角伸進北市艋舺環南市場，利用投資靈骨塔位等老話術，成功騙走雞肉商與菜販逾2千萬元存款，被害人發現畢生積蓄全變泡影，急忙報案求助，台北地檢署指揮北市刑大搜索蔡姓主謀，發現蔡男為規避資金追查，還把阿嬤、姑姑的帳戶當人頭使用，連累一家人全被當詐團成員送辦，檢警擴大清查有無其他攤商受害。

檢方調查，蔡男年紀輕輕卻想一夜致富，從不明管道取得環南市場攤商個資，鎖定對於詐騙識別不高的黃姓肉商、曾姓菜販進行詐騙，且有反覆實施之虞，檢察官耗費多時從扣案手機中，比對出詐欺話術與資金流向，昨天收網再度約談蔡男到案，訊後向法院聲押獲准。

據調查，蔡男去年底首次被搜索時，因適逢阿公往生舉辦頭七法會，苦苦哀求檢察官准予交保，讓他送阿公最後一程，並答應會與被害人和解，孰料檢方給予保釋後，蔡男持續從事詐騙行為，不僅將犯罪所得拿去購買奢侈品與K毒，還四處向各分局陳情抗議，指市刑大在頭七期間登門搜索，造成喪家困擾，讓警方相當困擾。

檢方掌握蔡男從去年至今年間，持續以投資保證獲利等各種話術，慫恿環南市場肉商、菜販購買靈骨塔、生基位等事證，還一人分飾兩角扮演假買家，讓被害人信以為真，將畢生積蓄全數交給蔡男，沒想到是場騙局；檢警另查出，蔡男向曾姓菜販詐騙所得後，還把款項黃姓肉商帳戶，意圖製造黃男也是詐騙共犯的假象。

調查顯示，蔡男為規避金流斷點，先要求被害人必須支付現金，最後將款項匯入不知情的阿嬤、姑姑等親人帳戶，害得家人都被依詐欺幫助犯送辦，蔡男家屬即便在警局說破嘴，專案小組也不採信他們未涉詐。所幸檢方迅速釐清事實真相，認定阿嬤與姑姑被蔡男蒙在鼓裡，日前給予不起訴處分。

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