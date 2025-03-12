役男抽中成功嶺「虎威部隊」裝傻不報到 法官出手了

桃園林姓役男抽中「虎威部隊」的陸軍步兵302旅，原應去年4月中到成功嶺報到，但他裝傻故意不理會公所人員的通知，遭市府送辦，桃園地院審結，將他依妨害兵役治罪條例的應受徵集，無故逾入營期限5日者罪判刑4月，得易科12萬元，可上訴。

犯罪事實指出，21歲林男身為陸軍常備兵，接獲桃園市政府發出的2024年第e0197梯次陸軍常備兵役軍事訓練徵集令，應於2024年4月16日至台中成功嶺陸軍步兵第302旅入營報到；這張徵集令林母早於3月18日就簽收，而他於當晚也到母親的住處領取。但時間到了，林竟意圖規避兵役，無故逾期5日未前往報到，已涉嫌妨害兵役罪。