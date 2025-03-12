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私菸查緝案兩海巡偵查員財產來源不明 彰地院裁定一收押一交保

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化地檢署偵辦一起查緝私菸案，發現有海巡署偵防分署及地方警分局員警。疑將公務查詢車輛資料通報私菸集團成員，立案調查，本月10日大規模搜索涉案單位，帶回28人，昨經檢方複訊，兩名海巡人員以貪汙、洩密、財產來源不明被聲押，11日深夜彰化地方法院裁定林姓偵查員准押禁見，劉姓偵查員10萬元交保及限制住居。

檢察官蔡奇曉偵辦海巡署偵防分署、台中市、彰化縣等警察機關員警，洩密給私煙集團涉嫌貪瀆等案件，昨指揮廉政署肅貪組、中部地區調查組、調查局台中市調查處、警政署政風室、彰化縣及台中市政府的警察局督察室等單位，合計出動155人次，執行搜索38處所，共約詢28人到案。

全案經專案組主任檢察官吳曉婷、陳鼎文、鄭安宇、楊閔傑、鄭文正、朱健福、張宜群等檢察官複偵後，認海巡署某偵防分署林姓和劉姓偵查員分別因涉犯貪汙治罪條例、財產來源不明、洩漏國防以外秘密及個人資料保護法等、犯嫌重大，向法院聲請羈押禁見，彰化地院裁定林姓偵查員准押禁見，劉姓偵查員10萬元交保及限居。

海巡署王姓偵查員和彰化黃姓警員上網查車籍資料，流入私菸集團以躲避追查，檢方諭令都30萬元交保，從中聯繫的私菸集團的黃姓成員、唐姓成員，都涉有洩密等罪嫌，檢方各諭知3萬元、5萬元交保，其餘其餘22名被告均請回。

涉及私菸案的兩名海巡署偵防分署偵查員被聲押，11日深夜彰化地方法院裁定林姓偵查員准押禁見，劉姓偵查員10萬元交保及限制住居。記者簡慧珍／攝影
涉及私菸案的兩名海巡署偵防分署偵查員被聲押，11日深夜彰化地方法院裁定林姓偵查員准押禁見，劉姓偵查員10萬元交保及限制住居。記者簡慧珍／攝影

海巡署 私菸

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