聽新聞
0:00 / 0:00

京華城案 沈慶京批檢「錦衣衛」陷害柯文哲

聯合報／ 記者王聖藜／台北報導

威京集團主席沈慶京（圖）涉行賄台北市前市長柯文哲1710萬元被起訴收押，11日下午出庭。記者曾原信／攝影
威京集團主席沈慶京（圖）涉行賄台北市前市長柯文哲1710萬元被起訴收押，11日下午出庭。記者曾原信／攝影
威京集團總裁沈慶京被控行賄民眾黨前主席柯文哲、台北市議員應曉薇，涉圖利、違背職務行賄罪，羈押禁見中；台北地院昨提解沈出庭，沈稱病，律師第五度遞狀聲請沈具保停押，沈庭後還押。法官訂廿日上午再審判沈，同日下午提解柯文哲出庭。

沈慶京昨說，在押時由獄友替他換藥，他傷口重複感染，上周五凌晨全身發抖，腎臟科看法和泌尿科不同，醫師建議抽血，還說檢察官林俊言曾在病中偵訊他。

沈慶京批檢察官像明朝「錦衣衛」陷害柯文哲，並入他於罪。他說，檢察官心態不正常，非要他要搞柯文哲，否則就把他搞死，「我被檢察官虐待、恐嚇」，希望法院公平審理。

沈慶京律師團由徐履冰、蘇振文、廖威智組成。在查扣的柯文哲隨身碟以EXCEL檔案「工作簿」記載「日期 2022/11/1-姓名小沈-數字1500-公司-用途-經理人沈慶京」紀錄，是柯文哲收賄內帳，認定沈慶京行賄柯一五○○萬元，廖威智昨在法庭上反擊說：難道在課本上記「林志玲是我的老婆」，林志玲就是他老婆嗎？

蘇振文表示，本月七日律見沈慶京，沈全身發抖，喝水會嗆，如沈羈押病情不一定會被即時發現，隨時處於危險狀態，法官追求司法正義，也應兼顧生命法益。

徐履冰表示，沈慶京偵查中羈押四個月、檢方放話四個月，起訴書夾敘夾議，用選擇性證據呈現真相；徐說，京華城土地利益是沈以財產換權利，政府不能剝奪人民的權益。

沈慶京自今年一月二日裁定羈押禁見迄今，共遞五件狀子聲請具保停押，法官許芳瑜對沈與律師團說明法院立場。許說，沈的「第五狀」剛收到，無法即時裁定，不過，沈一月廿日首遞狀曾函詢台大醫院，法院表示會再函詢專業意見審酌。

檢方指控，沈不堪京華城購物中心營運損失，持續向柯文哲訴求協助回復容積，交代京華城公司監察人張志澄、鼎越前董事長朱亞虎找七名人頭行賄柯二一○萬元，另行賄柯一五○○萬元，沈也行賄應曉薇五二五○萬元。

柯文哲 檢察官 沈慶京

延伸閱讀

京華城案首度提訊否認犯罪 沈慶京：檢察官要我咬柯文哲

否認「1500小沈」是內帳 沈慶京律師：寫林志玲是我老婆難道她就是？

京華城案法院提解沈慶京 仍喊無罪遞「第5狀」聲請交保

京華城案再開庭 北院傳訊沈慶京、張志澄

相關新聞

國小監視器拍住家 被控侵隱私

林姓女子不滿台南住家旁距離八公尺多的國小，在校舍二樓裝監視器，廿四小時攝錄她家客廳、前院等，侵害隱私，請求民事損害賠償，...

監視器侵隱私／自宅監視器 拍到鄰居多判賠

鄰居之間因裝置監視器問題鬧上法院，已有多起判決案例。黃姓學校教官在新北市新莊區十六樓住家門口裝設監視器，拍攝電梯口和逃生...

三總醫師拒開巴氏量表遭毆 家屬連揮5拳判賠10萬確定

三軍總醫院病患家屬張景硯2023年要求神經科主治醫師顏尚易開立巴士量表未果，5度朝醫師揮拳，其中2拳打到顏的鼻樑，張還嗆...

分屍女友內臟沖馬桶判無期 律師聲請傳「表姊」…通譯戳破身分

菲籍移工蜜雀兒2023年與交往2年的同鄉男友馬克在租屋處口角，馬克勒頸拿刀砍死她，還將她開腸剖肚，把部分臟器沖入馬桶，檢...

監視器侵隱私／公家監視器 學者促完善法規

資訊科技高度發展，公家機構、路口等監視系統密度愈來愈高，人民活動遭揭露機率大增，警方指出，治安監視系統鏡頭方向絕不會對私...

京華城案 沈慶京批檢「錦衣衛」陷害柯文哲

威京集團總裁沈慶京被控行賄民眾黨前主席柯文哲、台北市議員應曉薇，涉圖利、違背職務行賄罪，羈押禁見中；台北地院昨提解沈出庭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。