踹死視障生 女照服員判9年

台北市陽明教養院永福之家。圖／翻攝GoogleMap 台北市陽明教養院永福之家女照服員林玲聲，三年前多次用腳猛踹智能及視覺障礙陸姓女院生頭部，造成陸女顱內出血送醫不治，一、二審均依傷害致人於死罪，判林女九年徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

林玲聲二○二二年五月十二日上午九時許於永福之家五Ｄ寢室，因陸女不願配合如廁，朝智能及視覺極重度障礙、身高僅一四二公分陸女，多次踹踢左側頭部；當日下午發現陸女嘔吐，才通報送醫急救，同月廿七日，陸女因外傷性顱內出血，缺氧性腦病變等宣告不治。

林女否認犯行，聲稱監視器畫面是院生慣性抓癢，才會拍掉她的手，因身為天主教信徒，信仰不同沒有去陸女靈堂上香；辯護人也稱林女不是「武林奇才」，不可能四秒鐘踢四下。

法院審理時死者胞姊痛批林玲聲還不認錯，妹妹就像「生活在地獄」，稱妹妹因青光眼失明，平時動作很小心從不莽撞，絕不相信會自殘，護理報告也無記載。

一審認為，林玲聲本應仔細、謹慎照料不能生活自理的院生，卻僅因陸女不甚配合，恣意以暴力相向致死，犯後否認犯行，也未賠償被害家屬，難認有悔改之意，依傷害致死罪判九年徒刑。

二審指出，依卷內證據資料、監視器畫面，可證明林玲聲於陸女送醫當天上午，有用腳踢陸女頭部至少三下，事證明確。

林女負責照顧罹患身心障礙而不能自理生活的被害人，僅因被害人不配合，就恣意暴力相向，造成陸女死亡，惡性非輕。

林玲聲犯後未承認犯罪，也沒有賠償家屬所受損害或取得諒解，認為一審所量刑度相當，維持判決；案件上訴，最高法院駁回上訴而定讞。