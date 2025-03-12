擊斃拒檢車上女乘客 警獲判無罪

桃園市警八德分局八德派出所前副所長曾沛恩因取締違規停車車輛，遭對方倒車衝撞，曾開槍射擊，楊姓女乘客身中兩槍死亡，曾被訴過失致死，但一、二審都判無罪。圖／本報記者翻攝 男子吳慶文五年前酒駕違規停車，遭時任桃園市警八德分局八德派出所副所長曾沛恩盤查，吳兩度倒車衝撞警車拒檢，遭曾朝車輛開五槍，其中兩槍擊中車上楊姓女乘客致死，曾被依過失致死罪起訴；一審判曾無罪，二審昨駁回上訴，仍判無罪。

曾一、二審皆無罪，檢方可再上訴，但受刑事妥速審判法拘束，幾可確定無罪。不過民事部分一審認定曾使用槍械不當，判桃園市政府、八德警分局共需賠償死者家屬七四八萬一二四九元，案件上訴台灣高等法院民事庭。

高院指出，警械使用條例「合理使用槍械」，應以客觀合理標準為判斷依據，亦即以一個身歷其境理性警察觀點加以判斷，而非以「事後諸葛」角度。案發現場瞬息萬變，要求警察須縝密思考後才能決定用槍，或以事後結果評價警察使用槍械合理性，警察將因擔心遭究責而延誤用槍時機，甚至危害到自身安全。

法院認為若要求警察消極執法，無法立即防止危害，甚至可能威脅第三人安全，無法有效行使國家任務。曾沛恩開槍目的不是要造成人員死傷，而是維持及恢復秩序，檢察官舉證無法證明曾犯罪。

二○二○年三月廿七日，吳慶文發現警車靠近，沿桃園市八德區介壽路往建國路離去，曾沛恩示意停車受檢，吳卻加速逃逸並衝撞警車。檢控曾從吳車輛後方射擊二槍，見吳未停車，又朝車後方射擊三槍，一槍擊中坐在右前座楊姓女子左大腿、左小腿處，另一槍射進楊女左後背，送醫不治，犯過失致死罪嫌。

高院指出，依案發現場及外在環境綜合判斷，曾沛恩依當時合理認知，除使用槍枝射擊吳慶文車輛外，已無其他侵害較小替代方式可以有效達成執法目的。曾射擊前多次要求吳停車，如不停車就要開槍，已發出口頭警告，且他射擊時已盡量壓低射擊位置，施用強制力程度適當，合理使用槍械，難認有何過失。