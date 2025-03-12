前科大校長賣假學歷 收賄重判

南榮科大前校長黃甫九天與妻子吳洛瑜等人涉販售偽造外國學位證書，協助講師升等，非法獲利逾三千萬元，更一審宣判。 圖／本報資料照 五年前停辦的私立南榮科技大學，前校長黃甫九天與時任特助的妻子吳洛瑜等人遭控涉販售偽造外國大學學歷，藉此護航自己兒子在內等多名講師升等，各犯七十一罪、六十五罪，更一審昨宣判，將兩人貪汙罪部份改判刑期較重，詐欺則變輕。仍可上訴。

全案一、二審依貪汙、詐欺等罪嫌，判黃甫九天十五年徒刑，其中兩年得易科罰金，吳洛瑜四年四月，其中得易科罰金一年四月，台南高分院更一審期間黃仍否認犯行，將黃共同詐欺取財四十四罪改判，分別處九月至十一月不等，違背職務收受賄賂罪四罪改處八年十月至九年二月不等。吳洛瑜則是共同詐欺取財罪中四十八罪，每罪都改判六月徒刑。

由於黃甫九天與吳洛瑜各有七十一罪、六十五罪，一罪一罰，但更一審合議庭未定合併執行刑。法界認為，未定執行刑，可能因全案未定讞，且詐欺罪幾乎都能易科罰金，方便定讞後執行。

判決指出，黃甫九天二○一二年十月至二○一六年八月間擔任南榮科大校長時，與妻子向民眾佯稱只要付費，透過遠距或周末上課方式，即可取得哥斯大黎加英培爾大學相關學位，或只要加收美金一千元即可提早畢業，讓六十四人誤信為真，陸續報名並繳廿萬至八十萬多元不等費用，從外籍共犯取得偽造學位證書及成績單。

黃甫九天還以偽造英培爾大學的音像紀錄藝術與音響工程碩士學位證書，參與國立台南藝術學校長遴選。

黃也利用擔任學校教評會主委兼召集人機會，陸續收受多名講師廿萬至五十萬元賄款，再刻意圈選能協助升等的外審委員，或給予升等論文並協助投稿在他管理設立的期刊上，協助順利升等為助理教授，包括類似手法幫自己兒子升為助理教授，不法獲利逾三千五百萬元。

更一審合議庭指出，黃甫九天否認全部犯行，但事證明確，針對原審就貪汙適用法條有違誤、刑事妥速審判法規定等改判；吳洛瑜上訴則坦承全部犯行，量刑基礎有所變動，且也適用刑事妥速審判法規定，所以針對犯行都分別減輕。