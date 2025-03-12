監視器侵隱私／自宅監視器 拍到鄰居多判賠

民眾為住家環境安全會裝設監視器，卻可能侵犯隱私權。記者侯永全／攝影 鄰居之間因裝置監視器問題鬧上法院，已有多起判決案例。黃姓學校教官在新北市新莊區十六樓住家門口裝設監視器，拍攝電梯口和逃生門，對門鄰居夫妻認為出入家門都被拍下，氣得提告，高等法院判須拆除監視器、賠償教官夫妻各一萬元定讞。

無獨有偶，台中市北屯區某社區王姓住戶不滿鄰居裝的監視器對準她家大門，有「被監視的感覺」憤而提告，法院判決拆除監視器，賠她一萬元；另有新竹市有住戶在家門口裝監視器拍樓梯間，法官認為該處屬鄰居必經之處，已侵害隱私權，同樣判應拆除並賠償。

對於現今住宅密集，屢見安裝監視器引發公家機關與民眾、甚至鄰居間糾紛。曾任多個地檢署檢察官的律師黃睦涵表示，隱私權範圍可依照「合理隱私期待」的標準判斷，也就是民眾主觀上對隱私的期待，客觀上這個期待也須合理，若拍到畫面是別人私密領域，例如客廳、臥房，即屬侵害隱私權，甚至可能涉及刑法妨害秘密罪。

黃睦涵認為，現代人重視隱私，若是針對公家單位環境安全，監視器應對公共空間或巷道拍攝，較不會爭議。自家裝設監視器，則應以拍攝自宅為主，若要在社區樓梯或電梯口裝監視器；他提醒，就算是對著自家大門，根據「公寓大廈管理條例」，仍須經過管委會、社區過半數住戶同意才可裝設，且如果會拍到鄰居，也不宜正對鄰居家大門、住家，就算偶爾會拍到鄰居經過，也要有正當理由，譬如為了防範竊賊、外人闖入等安全考量。

此外，黃睦涵提醒，若房子已出租，也要注意原本裝的監視器就變成監控承租戶，也會有侵害隱私疑慮。