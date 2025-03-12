監視器侵隱私／公家監視器 學者促完善法規

資訊科技高度發展，公家機構、路口等監視系統密度愈來愈高，人民活動遭揭露機率大增，警方指出，治安監視系統鏡頭方向絕不會對私人處所；學者提醒，監視器從設置到畫面利用，須更完整法規管控，否則合理化國家機關侵害人民隱私權。

台南市警察局犯罪預防科股長蘇天讚指出，警方設監視器法源依據為「警察職權行使法」第十條，依警職法各縣市警局都有設置管理要點，南市警局明確規範設監視器時，不得針對特定私人標的或處所，且不得有侵犯他人隱私之行為。

蘇天讚說，監視器必然裝在治安要點、交通要道、預防犯罪必要區域等重要路口、公共空間，鏡頭方向絕不會對著私人住宅、處所，若因應治安狀況要新裝，市警局會邀集市府相關機關、里長及申請單位到場共同會勘，確認沒有侵犯民眾隱私、設置處所所有權等問題，才會設置。

蘇天讚也說，監視器會攝錄到行人，但相關畫面都妥善保管與保密，非依法定程序，不得處理及利用，迄今南市民對於警方提出監視器侵犯隱私訴訟、申訴案件數均為零。

銘傳大學犯罪防治學系副教授王伯頎說，「台南市政府教育局所屬高級中等以下學校監視錄影系統設置管理原則」，明訂不得針對特定隱私空間攝錄，且不得有侵犯他人隱私之行為，校方或可請裝設單位調整，讓公權力跟民眾隱私權能取得衡平。

王伯頎指出，國家用人民賦予的治理權力及納稅錢，讓公部門有資源監控人民生活，如果沒有相對的法律規範政府部門從事監視器設置、畫面蒐集、利用及處理等行為，恐將合理化國家機關侵害人民隱私權的行為，電影「全民公敵」劇情已展示，在高科技發展下，公部門對人民隱私權恐將予取予求，甚至侵犯人權。

王伯頎認為，個人影像的保護應包含消極面的隱私不受侵犯、和積極面的影像向何人公開自我決定權，過去人民一向有「民不與官鬥」、「又沒做虧心事」的心態，可能隱私已被國家侵犯也不知道，或許此案成為先例。