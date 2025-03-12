國小監視器拍住家 被控侵隱私

監視器情境示意圖。圖／Ingimage

林姓女子不滿台南住家旁距離八公尺多的國小，在校舍二樓裝監視器，廿四小時攝錄她家客廳、前院等，侵害隱私，請求民事損害賠償，一審獲勝訴。校方不服上訴，台南高分院認為，隱私權已納憲法保障，應循國賠程序，駁回林女請求，全案可上訴。

一、二審判決差異，癥結在於一審認可適用民法侵權行為損害賠償，二審則認定須依國家賠償法程序。律師認為，二審判決將國賠法第三條「公共設施因設置或管理有欠缺，致人民生命、身體、人身自由或財產受損害者，國家應負損害賠償責任」，擴充解釋到包含人格權、隱私權。

林姓女子起訴主張，住家為三樓建築物，一旁的國小在教室大樓二樓教室風扇左上角，裝設銀色筒形監視器，影像畫面涵蓋全棟住家，經報警、向教育局陳情，學校拆除監視器後，竟又在教室大樓二樓外牆裝球型監視器，以俯瞰角度，每隔十八至廿秒轉回拍攝她住家一樓出入口、前院、玄關、客廳內部長達十四秒。

林女直指，即使為維護校園安全拍攝校園圍牆，也應控制在不逾越巷道範圍，但監視器卻錄到她在客廳、庭院活動及出入大門，侵害隱私權、人格權及居住安寧，校方仍不同意拆除，請求賠精神慰撫金十二萬元。

校方供稱，校園圍牆低矮，多次遭陌生男子闖入校內躲藏，故另架設球型監視器，只有女子住家大門打開，才拍得到內部，縱使干預隱私也以最小侵害手段。

一審認為，球型監視器是全日拍攝，確實侵害隱私、人格權，判校方應賠償五萬元、拆除監視器。

校方不服上訴，台南高分院認為，裝監視器是行政措施，也屬國賠法第三條第一項所稱公共設施，大法官認為人格權中的隱私權為憲法保障基本權，國家無從卸免責任，若有侵害，國賠法比民法優先適用，林女沒以國賠程序就提起民事訴訟，應予駁回。

曾任地檢署檢察官的律師黃睦涵說，依判例，即使如高雄氣爆這樣的重大案件，眾多被害人依國賠法第三條第一項提起訴訟後，在精神慰撫金求償部分，法院還是依民法規定作為補充裁判法條，若直接以國賠法就人格權、隱私權判賠，還未曾見過。

德益法律事務所所長、律師黃仕翰指出，隱私權是「利益」，對於是否如自由、財產等明確的權利範疇仍有爭議，從未聽過直接以國賠法第三條一項判賠的案例，國賠法條文未包含隱私權，一審判賠也屬合理。

校方表示，該監視器主要攝錄校園及圍牆外道路，守護幼兒園安全，不會拍到民眾住家內，目前監視器送修，待收到判決公文再進一步評估，應仍會照常安裝，維護校安。