分屍女友內臟沖馬桶判無期 律師聲請傳「表姊」…通譯戳破身分

菲籍移工蜜雀兒2023年與交往2年的同鄉男友馬克在租屋處口角，馬克勒頸拿刀砍死她，還將她開腸剖肚，把部分臟器沖入馬桶，檢方依家暴殺人罪起訴，桃園地院國民法官庭依殺人罪判無期徒刑。檢方和馬克皆上訴，台灣高等法院今行準備程序，馬克的律師聲請重新鑑定量刑前調查，並聲請傳「表姊Sinan」證明他品性；經通譯翻譯，此人根本不是「表姊」，僅是許久未見的朋友。

高檢署檢察官主張，律師的聲請都無必要，也沒有國民法官法第90條再行調查的原因與理由。告訴代理人批評量刑前社會調查報告是由被告選定適當機關，且是專業團隊鑑定，馬克在案發後1年曾說不想看到蜜雀兒的照片，因為「很噁心」，這些話再次傷害被害家屬的心，若對鑑定報告有疑慮，具狀表示意見即可，否則漫長的鑑定程序對被害家屬是傷害。

馬克（Velasco Mark Dave）2023年7月17日與女友吵架而殺人，為毀屍滅跡，將蜜雀兒的屍體拖至房內廁所、沖洗屍體血跡，再到陽台取切肉刀，把蜜雀兒的屍體自胸口處至腹部剖開，再將肝臟、膽囊、胰臟、脾臟、腎臟、腎上腺、腸繫膜分割為小塊，沖入馬桶。馬克又把小腿骨與大腿骨、小腿骨與腳踝的關節連接處斷開，取出右側小腿骨，將黏著在小腿骨上的肌肉組織刮除，蜜雀兒腿肉分離。

分屍後，馬克把血衣、床單、小腿骨等用垃圾袋包裹，再丟到公司宿舍外的垃圾子母車內，最後再偷走蜜雀兒的皮夾、手機。

一審時，檢方拿出馬克的量刑前社會鑑定報告，指馬克過去有賭博惡習，與蜜雀兒因金錢糾紛出現嫌隙，且馬克過去與異性相處長期有問題，對母親依賴性高，馬克認為母親有不正當男女關係，因此當他得知蜜雀兒移情別戀，感到被背叛、欺騙，憤而殺害對方。鑑定報告也顯示，馬克犯案後認為自己僅需關4至5年，缺乏同理心，無明顯悔意，矯正教化可能低、再犯風險高。

馬克對犯罪事實坦承不諱，一審認定他犯刑法殺人、損壞屍體、竊盜罪，分別判處無期徒刑、4年6月徒刑與4月得易科罰金之刑，刑後驅逐出境。

檢方認為馬克應處死刑、馬克認為量刑過重，都上訴。高院今開庭時，馬克的律師主張一審的量刑前社會鑑定報告片面採用馬克的言論，聲稱馬克教化可能性、再社會化低且再犯風險高，判決不當，也忽略馬克在偵、審時認罪，未注意他在犯後對被害人、家屬表達歉意。律師聲請由台大再行鑑定，並說一審的報告「不客觀中立」，且有揣測馬克想法的負面記載。

法官詢問鑑定報告何以偏頗？律師稱馬克「覺得噁心」是因為「覺得慚愧、中午會吃不下飯」，但鑑定人卻解讀為無悔意，是曲解。法官質疑若對一審鑑定有這麼多意見，為何一審未聲請傳喚鑑定人到庭？

此外，律師聲稱鑑定報告有疏漏，有重行鑑定必要，並希望傳被告的表姊 Sinan 來證明他的好品性，還說馬克與表姐「平時互動密切」。但，通譯當場翻譯，卻戳破「表姊」身分。馬克表示，Sinan 是他在台中工作認識的朋友，曾和舅舅到看守所探視他1次，「她不是我親戚，可以請她來，她知道我的狀況」；法官質疑「還要聲請調查嗎？」