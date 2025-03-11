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三總醫師拒開巴氏量表遭毆 家屬連揮5拳判賠10萬確定
三軍總醫院病患家屬張景硯2023年要求神經科主治醫師顏尚易開立巴士量表未果，5度朝醫師揮拳，其中2拳打到顏的鼻樑，張還嗆「違反醫療法又怎樣啦，過來、過來，你在青三小啦」。顏提告求償100萬元精神慰撫金，士林地院判張賠償10萬210元，台灣高等法院今判上訴及附帶上訴均駁回確定。
張景硯的母親因病2023年5月7日至三總醫治，翌日上午顏尚易巡房時，張為了母親是否可開立巴氏量表而爭吵，張除了徒手攻擊，還接續以腳踹對方腿部，導致顏頭部、面部多處擦挫傷。
因顏尚易在臉書上張貼病患家屬施暴影片，輿論譁然，時任衛生福利部部長薛瑞元說表示「行為非常不合理」，中華民國公立醫院協會也發聲，嚴厲譴責醫療暴力行為。
刑事部分，高院去年7月依傷害罪判張5月徒刑，得易科罰金定讞；民事部分，張以三字經辱罵顏，顏認為身體、健康、名譽及人格權受侵害，求償100萬元，一審判賠10萬210元。
高院審理時，張景硯不否認說出「青三小」等話語，但聲稱因顏尚易當時以不屑的表情望向他，並說已考上律師執照、故意挑釁，他才咒罵。
不過高院認為本件爭執原因是張要求開立巴氏量表，為顏尚易拒絕，並表示需觀察2至3個月才能開立，張因此感到不滿。顏為避免對立衝突，先行退至病房外，張仍追出，在醫院走廊通道毆打顏，顏告知張的行為已違反醫療法，張依然辱罵，高院認為這不是口角爭執而一時失言。
開立巴氏量表的目的，在於申請外籍看護，高院認為顏尚易已說明要觀察2至3個月後才能判斷是否開立，可見張景硯的母親當時身體健康並沒有陷入緊急情況，而有立即救治的急迫性，張的言論屬情緒性的人身攻擊，賠償精神慰撫金有據。
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