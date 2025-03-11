學狗爬拍裸照…女遭毆打綁陽台赤腳逃出求救 家暴男友判決出爐

金門發生駭人聽聞家暴案，一名藍姓男子因懷疑交往數十年同居女友林姓女子出軌，竟持鋁棒毆打，甚至強迫脫光衣物學狗爬，還拍裸照羞辱，女子受虐長達數小時，最終趁男子不備逃出街頭，向路人求救，此事才被披露。福建金門地方法院審理，依妨害自由罪等，判處男子有期徒刑1年，緩刑2年，另須支付公庫新台幣100萬元。

根據法院判決書指出，年約60多歲的藍男與林女為多年同居伴侶，兩人從高雄搬至金門定居，去年12月18日，藍男因懷疑林女有外遇，於金門縣金沙鎮住處施暴，持檜木板與鋁棒多次毆打，導致林女全身瘀傷，男子不僅辱罵女友，甚至強迫其脫光衣物學狗爬，並以手機拍攝裸照，進一步羞辱她。

施虐行為持續至深夜，期間男子多次威脅女友，並揚言用美工刀割傷其臉部，後來，他用塑膠繩綑綁女雙手，將其固定在房內陽台的鐵樓梯柱子上，並用膠帶封住嘴巴，使其無法求助。直至隔日清晨5時許，女友趁男友不注意時，奮力掙脫腳上的綁繩，並衝下樓逃出住處，赤腳跑至街上向路人求救。

熱心民眾見狀，立即報警並協助將林女送往警局，警方接獲報案後，迅速展開調查，並立即將「恐怖情人」逮捕，案件移送金門地檢署偵辦。

檢方依妨害自由、傷害及強暴攝錄性影像等罪名將藍男提起公訴，審理期間，藍男坦承犯行，並與林女達成和解，支付賠償金，林女則在法庭上表達不捨，表示與藍男在一起多年，捨不得他坐牢，因此願意原諒他。

法院審酌，藍男僅因感情糾紛便以極端手法虐待並剝奪林女行動自由，甚至強拍裸照，行徑惡劣，考量他事後坦承犯行，且雙方達成和解，法院最終判處藍男有期徒刑1年，緩刑2年，並須在判決確定後1年內支付公庫新台幣100萬元；此外，緩刑期間，藍男必須接受保護管束，並不得再對林女施暴。

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