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專趁男客洗澡偷錢 女二度假性交易真偷竊遭拘役30日

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣一名丁姓女子「假性交易，真偷竊」，2023年先後與兩名男子到汽車旅館，趁男方洗澡時行竊得手即離開，被偷的黃男認「自己也有不道德」，只要求還錢就不追究，但丁女置之不理。彰化地方法院審結，判處丁女犯竊盜罪二罪，應執行拘役30日。可上訴。

判決書指出，黃男到台中打牌贏錢，回彰化透過LINE某群組媒介丁女到汽車旅館「休息」，進入房間後黃男先洗澡，出浴室發現丁女不見，口袋裡打牌贏來的4萬7千元不翼而飛。劉男也是透過LINE某群組媒介丁女到汽車旅館，先給3500元，去洗完澡出來，他皮夾內4萬元和丁女都消失。

丁女辯稱，黃男開車接她，在車上時只說去汽車旅館休息，不會對她怎樣，進入房間後要求發生性行為且「無套」，她不願意就離開，至於劉男也是一樣到了汽車旅館，提出發生性行為的要求，她不願意才離開。

黃、劉二人都報警，警方調閱監視錄影畫面並調查，丁女離開黃男，搭上蔡男駕駛車子離去，丁女離開劉男後自行騎機車離去。警方通知丁女到案，丁女坦承偷黃男的錢，否認偷劉男的錢。警方依竊盜罪嫌移送丁女，2024年她經員林市調解委員會調解，賠償黃男2萬4千元，不願賠償劉男。

彰化地院審酌，丁女無犯罪紀錄，有兩名子女，年輕力壯並非無謀生能力，不思循合法程序取得金錢，為了滿足私利，冀望不勞而獲竊取他人財物，犯罪動機實屬可議，而造成財產損害非鉅，判處拘役刑已經可以充分回應、評價不法內涵，因此竊盜罪共二罪，各處拘役20日，應執行拘役30日，如易科罰金，均以1千元折算一日。犯罪所得5萬6千元，追徵之。

彰化縣丁姓女子涉假性交易真竊盜二次，彰化地方法院判處應執行判拘役30日。記者簡慧珍／攝影
彰化縣丁姓女子涉假性交易真竊盜二次，彰化地方法院判處應執行判拘役30日。記者簡慧珍／攝影

汽車旅館 竊盜

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