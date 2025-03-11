專趁男客洗澡偷錢 女二度假性交易真偷竊遭拘役30日

彰化縣一名丁姓女子「假性交易，真偷竊」，2023年先後與兩名男子到汽車旅館，趁男方洗澡時行竊得手即離開，被偷的黃男認「自己也有不道德」，只要求還錢就不追究，但丁女置之不理。彰化地方法院審結，判處丁女犯竊盜罪二罪，應執行拘役30日。可上訴。

判決書指出，黃男到台中打牌贏錢，回彰化透過LINE某群組媒介丁女到汽車旅館「休息」，進入房間後黃男先洗澡，出浴室發現丁女不見，口袋裡打牌贏來的4萬7千元不翼而飛。劉男也是透過LINE某群組媒介丁女到汽車旅館，先給3500元，去洗完澡出來，他皮夾內4萬元和丁女都消失。

丁女辯稱，黃男開車接她，在車上時只說去汽車旅館休息，不會對她怎樣，進入房間後要求發生性行為且「無套」，她不願意就離開，至於劉男也是一樣到了汽車旅館，提出發生性行為的要求，她不願意才離開。

黃、劉二人都報警，警方調閱監視錄影畫面並調查，丁女離開黃男，搭上蔡男駕駛車子離去，丁女離開劉男後自行騎機車離去。警方通知丁女到案，丁女坦承偷黃男的錢，否認偷劉男的錢。警方依竊盜罪嫌移送丁女，2024年她經員林市調解委員會調解，賠償黃男2萬4千元，不願賠償劉男。