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涉殺害分屍同鄉女友二審 菲律賓移工認罪求輕判

中央社／ 台北11日電

菲律賓籍30歲男移工馬克被控殺害分屍同鄉女友，一審判處無期徒刑，二審今天開庭，馬克透過翻譯表示，承認殺人等3罪，請求輕判，檢察官則說行為殘忍，原判決過輕應判死刑。

馬克（VELASCO MARK DAVE）被控民國112年在桃園市中壢區租屋處與女友蜜雀兒（RED MICHELLESELDA）吵架後，將對方殺害、分屍，還偷走對方的皮夾和手機。

桃園地檢署將馬克起訴，一審桃園地方法院國民法官法庭審理認定，馬克僅因感情糾紛即下手剝奪蜜雀兒的生命權，犯罪所生損害極大，且手段冷血殘酷，犯後雖始終坦承犯行，但至今未與蜜雀兒家屬達成和解，也未見有何悔意，依殺人罪、損壞屍體罪及竊盜罪判處應執行無期徒刑，並於執行完畢或赦免後驅逐出境。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理，馬克透過翻譯表示，承認殺人、損壞屍體及竊盜犯行，原判決犯罪事實不爭執，但是原判決太重，僅針對量刑部分上訴，請求考量他認罪等犯後態度等，給予輕判。

公訴檢察官則說，馬克犯案手段殘忍，造成重大損害，行為已涉及最嚴重犯罪情節，原判決無期徒刑過輕，請求應判死刑。

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桃園地檢署 殺人

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