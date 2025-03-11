意外擊斃拒檢車女乘客…警開槍無罪但要賠 桃市府、分局賠748萬

八德分局八德派出所前副所長曾沛恩因取締違停車輛，遭對方倒車衝撞，曾開槍射擊，楊姓女乘客中兩槍死亡，曾被訴過失致死，但一、二審都判無罪。雖分局支持員警正確使用警械執行職務，但民事判桃園市政府、八德分局共須賠償死者家屬748萬1249元，案件上訴台灣高等法院民事庭。

2020年3月27日，吳慶文因發現巡邏警車靠近，因此沿桃園市八德區介壽路490巷往建國路方向離去，曾沛恩見狀便透過車內廣播示意吳停車受檢，吳卻加速逃逸並衝撞警車。檢察官指控，曾先下車先從吳慶文的車輛後方射擊2槍，見吳未停車，又連續朝車後方射擊3槍，其中1槍擊中坐在右前座的楊姓女子左大腿、左小腿處，另1槍射進楊女左後背，送醫不治，曾犯過失致死罪嫌。

一審判曾沛恩無罪，檢察官上訴，高院認為曾射擊前多次要求吳停車，如不停車就要開槍，已發出口頭警告，且他射擊時已儘量壓低射擊位置，避免傷及車內人員，實際施用強制力程度適當，合理使用槍械，難認有何過失。合議庭強調警械使用條例可「合理使用槍械」，應以客觀合理標準作為判斷依據，亦即以一個身歷其境理性警察的觀點加以判斷，而非以「事後諸葛」的角度。

依刑事妥速審判法規定，檢方上訴三審受拘束，曾沛恩幾可確定無罪，不過國家賠償訴訟仍進行中。

楊姓女子的父親、母親、兩名未成年子女提告，認為曾沛恩開槍不符合警械使用條例規定，要求桃園市政府與市警八德分局依國家賠償法賠償。

桃園地院民事庭調查，吳慶文在警詢中表示，當時車上的乘客都有制止他駕車逃逸，但是他不聽勸而執意開車，包括楊姓女死者。桃院民事庭認為，曾沛恩積極抓人出發點雖無不當，但他沒考量事故現場及車輛已經加速駛離，使用槍械連續擊發難達逮捕目的，他連開5槍，未注意勿傷及他人致命部位，顯非侵害最小的方式，已逾越必要程度，害楊女因而喪命，不符比例原則。

桃院民事庭認為曾沛恩用槍不當，被害人家屬可以依修正前警械條例向「各該級政府」求償，因此桃園市政府負賠償責任，而違反警械使用條例致人於死，八德分局也應負責。