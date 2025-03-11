快訊

開出千萬大罰單！兩行員疑淪詐團內鬼 金管會罰台銀2200萬

三總醫師拒開巴氏量表遭毆 家屬連揮5拳判賠10萬確定

金秀賢親吻金賽綸照片曝！韓YT頻道再曬證據 她曾傳訊息：救救我吧

金門男拍同居人性影像私行拘禁 判緩刑付公庫百萬

中央社／ 金門11日電

男子懷疑同居女友出軌，私刑拘禁並毆打、拍攝不當影像，被害人逃出報警。金門地方法院考量男子認罪、雙方和解與女子求情等，判刑1年、緩刑2年，並向公庫支付100萬元。

依金門地院判決書，男子懷疑同居女友出軌，去年12月18日晚間持檜木板、鋁棒毆打女友、拍攝全裸性影像後，用塑膠繩捆綁雙手拘禁房間；事後又用膠帶封住女子嘴巴，以毛線泡水捆住雙腳剝奪行動自由，致使被害人全身多處受傷。

直到隔日凌晨男子回到主臥室後，女子設法掙脫後披

上毛毯向外求援，由路人協助載至金湖警分局金沙分駐所報案，經金門地檢署檢察官訊後起訴。

法官判決考量男子對犯行坦承不諱、與對方和解，女子也表示雙方在一起很久，捨不得他被關，願意原諒他，請法官給予緩刑等因素，判處男子有期徒刑1年，緩刑2年，並在判決確定後1年內，向公庫支付新台幣100萬元，且緩刑期間付保護管束，禁止對女子有家庭暴力行為。

出軌 女友 金門

延伸閱讀

金門女大學生想當模特兒打工遭詐騙56萬 還被威脅恐嚇...

整理15歲女兒遺物！父母驚見不雅影片怒告 34歲男友求緩刑遭打臉

斥資百萬推XR實境體驗 金門貢糖業者讓親子玩轉貢糖製作

金門表揚模範婦女 陳福海：推動社會發展動力

相關新聞

否認「1500小沈」是內帳 沈慶京律師：寫林志玲是我老婆難道她就是？

威京集團總裁沈慶京於京華城弊案中行賄民眾黨前主席柯文哲、台北市議員應曉薇，被控圖利、違背職務行賄，沈羈押禁見；台北地院今...

三總醫師拒開巴氏量表遭毆 家屬連揮5拳判賠10萬確定

三軍總醫院病患家屬張景硯2023年要求神經科主治醫師顏尚易開立巴士量表未果，5度朝醫師揮拳，其中2拳打到顏的鼻樑，張還嗆...

南投垃圾車墜橋爆司機酒駕 酒測超標7倍遭法辦

南投信義鄉一輛垃圾車昨失控墜橋，垃圾車司機連人帶車掉落10米高橋下，被救出時意識模糊，全身多處骨折送醫，今恢復意識，卻也...

京華城案法院提解沈慶京 仍喊無罪遞「第5狀」聲請交保

威京集團總裁沈慶京於京華城弊案中行賄民眾黨前主席柯文哲、台北市議員應曉薇，被控圖利、違背職務行賄，沈羈押禁見；台北地院今...

胞弟遭槍殺棄屍 新北市副發言人：若判有期徒刑下一個誰死？

新北市政府副發言人張劭斌胞弟張威凱因金錢糾紛，遭好友姚宗秦持槍自後腦行刑式槍殺，再由梁姓友人協助棄屍山區，姚落網後一度辯...

學狗爬拍裸照…女遭毆打綁陽台赤腳逃出求救 家暴男友判決出爐

金門發生駭人聽聞家暴案，一名藍姓男子因懷疑交往數十年同居女友林姓女子出軌，竟持鋁棒毆打，甚至強迫脫光衣物學狗爬，還拍裸照...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。