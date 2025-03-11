金門男拍同居人性影像私行拘禁 判緩刑付公庫百萬

男子懷疑同居女友出軌，私刑拘禁並毆打、拍攝不當影像，被害人逃出報警。金門地方法院考量男子認罪、雙方和解與女子求情等，判刑1年、緩刑2年，並向公庫支付100萬元。

依金門地院判決書，男子懷疑同居女友出軌，去年12月18日晚間持檜木板、鋁棒毆打女友、拍攝全裸性影像後，用塑膠繩捆綁雙手拘禁房間；事後又用膠帶封住女子嘴巴，以毛線泡水捆住雙腳剝奪行動自由，致使被害人全身多處受傷。

直到隔日凌晨男子回到主臥室後，女子設法掙脫後披

上毛毯向外求援，由路人協助載至金湖警分局金沙分駐所報案，經金門地檢署檢察官訊後起訴。

法官判決考量男子對犯行坦承不諱、與對方和解，女子也表示雙方在一起很久，捨不得他被關，願意原諒他，請法官給予緩刑等因素，判處男子有期徒刑1年，緩刑2年，並在判決確定後1年內，向公庫支付新台幣100萬元，且緩刑期間付保護管束，禁止對女子有家庭暴力行為。