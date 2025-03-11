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租屋處縱火釀一死 壯男穿俏麗短裙赴派出所報警遭訴

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市新莊區一名曾姓男子，涉嫌於去年10月2日凌晨，在租屋處房內縱火，導致同樓層另名吳姓女租客送醫不治。不料體型健壯的曾男竟在縱火後不久，穿著俏麗格子短裙，一身女子裝扮前往派出所報案自稱家裡失火，結果被員警當場認出他是縱火慣犯，新北地檢署依放火燒毀住宅未遂及過失致死等罪將他起訴。

檢警調查，當時24歲的曾男，案發當天凌晨2點50分許，疑似因憂鬱症發作，竟持打火機點燃民本街租屋處房內窗簾，火勢順著窗簾向兩旁延燒，造成房內天花板、牆面、木門、玻璃、地板、床墊等燻黑和燒毀。

警消獲報後，共疏散該處四間出租套房共14人，火勢撲滅後雖然發現燃燒面積僅約5平方公尺，但過程中，同樓層37歲吳姓男租客，因濃煙嗆傷造成一氧化碳中毒；同居的32歲吳姓女友，則因一氧化碳中毒及吸入性灼傷，送醫後不幸死亡。

曾男縱火後5分鐘，身著白色和淺灰色格子短裙離開租屋處，隨機拜託路過不認識的機車騎士載他，於凌晨3點10分左右前往附近派出所報案，結果被眼尖員警發現，他正是前年12月2日因心情不好，涉嫌在同一租屋處縱火發洩遭法辦，檢方偵辦期間多次未到庭的縱火犯，不料竟又再犯。

曾男被捕後，被員警帶回租屋處火災現場，但他無法清楚交代縱火過程，也不關心自己魯莽縱火有無造成他人傷亡，只關心自己飼養的貓是否趁亂逃出屋外，還拜託警消幫忙尋找愛貓。

警方原將曾男依放火燒毀住宅或建築物及殺人罪嫌將他送辦，但檢方查出，曾男僅將屋內設備、家具燒毀，房屋構成的重要部分和結構並未喪失其效用，因此僅能以未遂犯論罪。其次，其他房客證稱，曾男縱火後見火勢失控，曾以敲門、按門鈴的方式警告周遭鄰居，因此難謂其有殺人犯意。

新北市新莊區一名曾姓男子，去年10月2日凌晨涉嫌於租屋處房內縱火，遭成同樓層另名吳姓女租客送醫不治，新北地檢署依放火燒毀住宅未遂及過失致死等罪將他起訴。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區一名曾姓男子，去年10月2日凌晨涉嫌於租屋處房內縱火，遭成同樓層另名吳姓女租客送醫不治，新北地檢署依放火燒毀住宅未遂及過失致死等罪將他起訴。記者曾伯愷／翻攝

一氧化碳中毒 縱火

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