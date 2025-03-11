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否認「1500小沈」是內帳 沈慶京律師：寫林志玲是我老婆難道她就是？

聯合報／ 記者王聖藜／即時報導

威京集團總裁沈慶京京華城弊案中行賄民眾黨前主席柯文哲、台北市議員應曉薇，被控圖利、違背職務行賄，沈羈押禁見；台北地院今提解沈出庭，檢察官、律師唇槍舌劍，法官一度舉牌制止律師再發言。

公訴檢察官陳思荔開庭「圖像化」陳述起訴要旨，沈的律師徐履冰向法官要求40分鐘陳述沈為何無罪，法官請徐濃縮陳述，以節省時間，不過，徐針對檢方辦案多所指摘，法官認為陳述與準備程序要審理事項無關，制止徐再說明。

法官審問沈慶京，律師對檢方辦案的說法是否知情，沈慶京表示，他與律師討論的內容講的比律師在法庭上說的還要多；沈說，他少年雖不學好，但現已改變，並指檢察官查辦他就像明朝「錦衣衛」一樣，陷害柯文哲並入他於罪。

檢方起訴書認定，檢廉搜索查扣隨身碟以 EXCEL檔案「工作簿」記載「日期 2022/11/1-姓名小沈-數字1500-公司-用途-經理人沈慶京」記錄，是柯文哲自製收賄內帳，據以認定柯文哲向沈慶京索賄，沈行賄柯1500萬元，犯違背職務行賄罪。

沈慶京的律師廖威智在對證據能力表示意見時，否認證據能力。廖說，好像他如果在課本上記載著「林志玲是我的老婆」，那麼林志玲就是他老婆嗎？廖的突兀辯法，引發法庭旁聽民眾大笑，但無助程序的釐清。

檢方指控，沈慶京不堪京華城購物中心營運損失，持續向柯文哲訴求協助回復容積，柯與沈2020年2月20日在市長辦公室單獨會面後，連續以「便當會裁示」「核決送公展簽呈」等護航京華城公司，圖利鼎越公司121億545萬6748元不法利益。

檢方指控，沈慶京見柯文哲踐履違背職務行為，交代張志澄、鼎越前董事長朱亞虎找7名人頭各自匯款30萬元，假政治獻金名目行賄柯210萬元。

之後，沈慶京向柯文哲表達2022年10月18日舉行的京華廣場動土典禮上，柯是唯一邀請的政治人物，再交代秘書提領1600萬元現金，於2022年10月19日至11月1日某時地行賄柯文哲1500萬元，柯收受賄款，以 EXCEL檔案「工作簿」記載「日期 2022/11/1-姓名小沈-數字1500-公司-用途-經理人沈慶京」。

檢方指控，沈慶京另於2017年至2022年行賄應曉薇5250萬元、行賄應女助理吳順民363萬5484元，應女、吳因此屢為京華城案向市府陳情、施壓市府公務員，並要求北市府將京華城公司的陳情案送入都委會研議。

威京集團主席沈慶京（右前）。圖／聯合報系資料照片
威京集團主席沈慶京（右前）。圖／聯合報系資料照片

京華城 律師 柯文哲 沈慶京

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