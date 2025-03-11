京華城案法院提解沈慶京 仍喊無罪遞「第5狀」聲請交保

威京集團總裁沈慶京於京華城弊案中行賄民眾黨前主席柯文哲、台北市議員應曉薇，被控圖利、違背職務行賄，沈羈押禁見；台北地院今提解沈出庭，沈說「我完全無罪」，律師團嗆檢察官放話4個月，並遞「第五狀」聲請沈具保停止羈押。

沈慶京說，在押時由獄友替他換藥，看守所特約台北醫院護理人員一年240天幫忙照料，其餘靠獄友；沈說，他傷口重複感染，上周五凌晨全身發抖、腎臟科看法和泌尿科不同，建議抽血，還說偵查檢察官林俊言曾在病中偵訊他。

沈慶京偵查時委任徐履冰、前檢察官越方如、胡原龍辯護，今仍委任徐，但更換2人為前檢察官蘇振文、合庫前董事長廖燦昌兒子廖威智與徐組律師團，但「新團員」出師不利。

廖威智開庭前，請助理打電話要求法官助理在法庭放投影片，引發法官許芳瑜不滿，認為律師助理要法官「唯一」的助理幫忙，又「私底下」和書記官聯絡開庭由先陳述，廖威智聞言解釋，是希望早點打開投影器，徐屢冰隨即緩頰「通通撤回」。

蘇振文表示，本月7日律見沈慶京，沈全身發抖，喝水會嗆，如沈羈押病情不一定會被即時發現，就算發現送醫在途，也只有戒護而無護理人員，隨時處於危險狀態，且沈感染連續用藥產生抗藥性，法官追求司法正義也應兼顧生命法益。

徐履冰表示，沈慶京偵查羈押4個月檢方放話4個月，檢方起訴書夾敘夾義，用選擇性證據呈現真相、又接受上級指導辦案，律師會加以反擊；徐說，京華城土地利益是沈以「財產換權利」，還捐2.2億元偶戲館，周邊交通計畫又「黃牛」，政府不能剝奪人民權益。

由於沈慶京自今年1月2日裁定羈押禁見後至昨天為止，共遞5件狀子聲請具保停押，法官許芳瑜對沈與律師團說明法院立場。

許芳瑜說，沈慶京的「第5狀」昨天才收到，因此無法函詢醫院、看守所致未即時裁定，不過，沈1月20日首遞狀時，經函詢台大醫院，醫院函覆宜利用高階醫療措施且在無菌環境中治療，否則建議保外醫治等，法院會再函詢專業意見准駁。

沈慶京涉案部分，檢方指控，沈不堪京華城購物中心營運損失，持續向柯文哲訴求協助回復容積，柯與沈2020年2月20日在市長辦公室單獨會面後，連續以「便當會裁示」「核決送公展簽呈」等護航京華城公司，圖利鼎越公司121億545萬6748元不法利益。

檢方指控，沈慶京見柯文哲踐履違背職務行為，交代張志澄、鼎越前董事長朱亞虎找7名人頭各自匯款30萬元，假政治獻金名目行賄柯210萬元。

之後，沈慶京向柯文哲表達2022年10月18日舉行的京華廣場動土典禮上，柯是唯一邀請的政治人物，再交代秘書提領1600萬元現金，於2022年10月19日至11月1日某時地行賄柯文哲1500萬元，柯收受賄款，以 EXCEL檔案「工作簿」記載「日期 2022/11/1-姓名小沈-數字1500-公司-用途-經理人沈慶京」。