房子將拍賣偽造一半產權給姊抵債 法官不信姊弟都判刑

邱姓男子欠債，繼承亡父的房子遭債權人聲請強制執行。邱男為減少「損失」，和姊姊偽造協議書，將房地的1/2產權讓給姊姊，折抵欠款115萬元。法官審理後質疑協議真實性，認定邱姓姊弟臨訟編造協議書，依偽造文書判刑2月、4月，全案可上訴。

判決指出，邱男在2001年間，因為積欠債務，馬來西亞一家資產管理公司台灣分公司，持基隆地方法院核發支付命令，向邱男及其他債務人聲請強制執行，因執行金額不足清償債權，法院核發債權憑證。

這家資產管理公司將債權轉讓國內元大資產管理公司，業者2022年7月15日持債權憑證，具狀向法院聲請強制執行邱男的薪資債權、股票及繼承自邱父名下的房產。

邱父2022年1月24日死亡，邱男和姊姊為免房屋因強制執行而拍賣，2022年9月19日至2023年3月3日間某日，邱男委託他人用電腦繕打「協議書」，內容記載邱男向姊姊借款115萬元，邱男將房產持分1/2讓予姊姊。

邱姓姊弟分在「立協議書人」各自簽名後，邱男另在「見證人」欄偽簽邱父姓名，再由不知情的母親在另名「見證人」欄簽名，協議書製作日期回溯填載2002年3月28日。

邱女2022年12月26日具狀對元大資產管理公司提起第3人異議之訴，主張擁有不動產1/2所有權，足以損害元大資產管理公司及法院審理案件程序正當性。

法院審理邱女第3人異議之訴時，得知建物原未登記，因被查封而於2022年間始編定，察覺邱女提出2002年間簽訂的協議書有問題，函請檢方偵查並起訴。

邱姓姊弟都否認偽造文書，邱女辯稱，房子是父親留下的財產，2間房子分別給2個弟弟，她拿現金。邱男向她借115萬元，2002年3月間有寫借據，當時爸爸還在，並說如果弟弟沒還錢，房子要處置的話，要分她一半，當時她和爸爸、媽媽、弟弟都有在借據簽名。因為事隔多年，借據不知道放到哪裡去了，弟弟才重新抄寫。

邱男辯稱，重新抄寫協議書是因為找到原資料時已經毀損，原來的字寫什麼看不清楚。除了爸爸的名字是他代簽，其他都是本人簽的，他只是重製證據。

法官審理後指出，協議書是否確實在2002年間即已訂立存疑，縱有協議事項，內容是否為繕打內容也有疑慮 。邱男指協議書在2022年5月間製作，因建物查封日期為2022年9月19日，同年5月間尚未有新建號。