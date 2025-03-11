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台南女積欠稅款罰鍰12萬 住家面臨法拍趕緊繳清

中央社／ 台南11日電

台南曾姓女子積欠3年稅款、罰鍰共約12萬元，遲不繳納遭移送執行，行政執行署台南分署完成曾女名下住家透天厝查封登記，準備進行不動產拍賣程序，曾女這才趕緊繳清。

行政執行署台南分署今天指出，52歲曾女積欠民國112年至113年度使用牌照稅及罰鍰、房屋稅、111年至113年度汽車燃料費、公路法罰鍰等31筆共新台幣12萬1833元，遲不繳納，遭移送強制執行。

台南分署調查發現曾女僅有數百元存款及位於台南市東山區1棟透天厝住家，卻未扣得存款；台南分署完成透天厝查封登記後，曾女仍置之不理。

台南分署3月再核發執行命令扣押存款，曾女才電洽聯繫執行人員，得知台南分署後續將進行不動產拍賣程序，曾女趕緊匯款繳清，以免住家被法拍流落街頭。

台南 命令 透天厝

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